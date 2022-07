Világgazdaság

A román fogyasztóvédelem 2 millió euróra büntetett egy diszkont légi társaságot járattörlések miatt

A román fogyasztóvédelmi hatóság példátlanul magas, 2 millió euró (818 millió forint) bírságot rótt ki a Blue Air román tulajdonban levő diszkont légitársaságra, amely egy év alatt több mint 11 ezer járatot törölt - közölte csütörtökön a hatóság.



A vizsgálat megállapította, hogy 2021. április 30. és 2022. április 30. között a Blue Air 11 289 járatot törölt, amely csaknem 179 ezer foglalást jelent. Az EU 20 tagállamából származó ügyfelek összesen 66,585 millió lejt (5,5 milliárd forint) fizetett ki a társaságnak a repülőjegyekért.



A hatóság közölte, hogy eddig ez a legnagyobb bírság, amellyel egy vállalatot büntettek. A vizsgálatot 924 beérkezett panasz nyomán indították el. A hatóság döntése értelmében a légitársaságnak 10 napon belül vissza kell fizetnie az ügyfeleknek az eladott jegyek árát.



Azt is elrendelték, hogy a vállalat többet nem bocsáthat a piacra olyan szolgáltatási kapacitást, amelyet nem tud teljesíteni személyzethiány vagy egyéb technikai okok miatt.



Emellett azt tanácsolták a fogyasztóknak, hogy ne vásároljanak repülőjegyet olyan légi társaságoktól, amelyek az elmúlt időszakban több járatukat is törölték.



A hatóság a Wizz Air és a Ryan Air diszkont légi társaságokat is figyelmeztette amiatt, hogy a járattörlések nyomán megsértették a fogyasztók jogait.