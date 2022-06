Gazdaság

Indul a hazai dinnyeszezon a diszkontláncoknál

Megkezdődik a magyar dinnyék árusítása a Lidl és az Aldi üzleteiben - tájékoztatták a diszkontláncok szerdán az MTI-t.



A Lidl Magyarország azt közölte, hogy raktárai szerdától kizárólag magyar beszállítóktól érkező magyar görögdinnyét vesznek át.



A vállalat rekordszintű növekedést ért el 2021-ben, csaknem 50 százalékkal több dinnyét adott el itthon és külföldön, mint az előző évben, tavaly közel 17 500 tonna magyar görögdinnyét értékesített. A hazai Lidl áruházakban 35 százalékkal, 2500 tonnával több dinnye fogyott. Tovább növelték a külföldi értékesítést is, a magyar dinnyetermelők az áruházlánc segítségével tavaly háromezer tonnával több, mintegy 8300 tonna gyümölcsöt exportáltak a régió országaiba, főleg Szlovákiába, Csehországba és Lengyelországba. A külpiacokra vitt gyümölcs értéke tavaly átlépte az egymilliárd forintot.



A Lidl felidézte: 2013-ban indították el a "Lidl a magyar beszállítókért" programot, amelynek eredményeképpen több mint 450-re emelkedett a vállalat magyar beszállító partnereinek száma. Az áruházlánc teljes élelmiszer-beszerzésének közel 60 százalékát a több száz milliárd forint értékben beszerzett magyar termékek teszik ki.



Az Aldi Magyarország arról tájékoztatott, hogy július 1-jétől csak magyar termelőktől érkező dinnyét vesz át biatorbágyi raktárában, így napokon belül valamennyi üzletében hazai forrásból származó görög- és sárgadinnyét kínál a vásárlóknak. Idén az Aldi exportlehetőséget is biztosít a magyar dinnyetermelőknek, a Hofer szlovéniai hálózatának kínálatába kerülhet be a magyar dinnye.



A vállalat tavaly több mint 4000 tonna magyar görögdinnyét és 1000 tonna sárgadinnyét értékesített, az elmúlt években legtöbbször kétszámjegyű mértékben növelték dinnyeértékesítésüket - közölték.



Az Aldi kiemelte: tavaly őszi döntése értelmében 100 százalékban magyar frisshúst kínál állandó kínálatában, valamint 65 alapvető tejtermék is kizárólag hazai feldolgozóüzemekből jut el az Aldi áruházak polcaira. A nyári főszezonban a vállalat zöldség- és gyümölcskínálatának 80 százaléka magyar forrásból érkezik.