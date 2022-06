Gazdaság

Korlátozzák a vécépapír vásárlást a Lidlben

2022.06.29 12:59 ma.hu

A vécépapírra és a konzervekre is mennyiségi korlátozást vezetett be a Lidl, nem csak a hatósági áras termékekre - írja a Telex.



A lap egyik olvasója szeretett volna négy csomag vécépapírt vásárolni a Lidl egyik üzletében, amikor közölték vele, hogy egy vásárló maximum három papírterméket vehet egyszerre.



A lap megkérdezte a Lidl-t, hogy milyen termékekre van mennyiségi korlátozás üzleteikben, amire válaszukban azt írták, az áruellátás folyamatossága értelmében jellemzően az árstoppal érintett árucsoportok esetében vezettek be mennyiségi korlátozást, ugyanis a megnövekedett kereslet miatt a nagyobb mennyiségű termékszám is gyakran kevésnek bizonyul.



"Ezen felül az ellátási láncban adódó problémák miatt egyes papír termékekre (pl.: WC papír, papír zsebkendő), valamint néhány konzervre (pl. őszibarack, csemege uborka) vezettünk be mennyiségi korlátozást annak érdekében, hogy vásárlóinkat folyamatosan ki tudjuk szolgálni" - olvasható a Lidl válaszában.