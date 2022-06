Mezőgazdaság

Negatív aratási rekordok várhatóak Békés megyében

Az aszály miatt negatív aratási rekordok várhatók őszi árpából Békés megyében; az őszi búza hozama is alig fele a tavalyinak, ráadásul a sok apró szem a vetőmag ellátottságra is kihathat majd - derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés megyei igazgatósága által az MTI-nek kedden elküldött adatsorokból.



A gazdák Békés megyében őszi árpát csaknem 31 ezer, őszi búzát 100 ezer hektárról takarítanak be; előbbivel a terület 95 százalékán végeztek is. Az átlagtermés 3,5 tonna hektáronként, a hektolitersúly gyenge.



A búzaaratással a területek 30 százalékán végeztek, az össztermés eddig 90 600 tonna, az átlag hektáronként 3 tonna. A tapasztalatok szerint sok az apró szem, e miatt a vetőmaggal óriási problémák lehetnek.



Őszi káposztarepcét 8 ezer hektáron vetettek, a területek 40 százalékának betakarítása után a megyei átlag 1,6 tonna hektáronként.



A kukorica és a napraforgó is nagyon gyengén fejlődött a csapadékhiány miatt. Feleakkorák a növények, mint ilyenkor általában, és már nemcsak a leveleik, hanem a gyökereik is száradnak, ami sok helyen egyenlő a kipusztulással.



A sokéves átlaghoz képest 160 milliméterrel kevesebb csapadék esett idén. A hőség folytatódik, eső nem várható, ráadásul a szél egyfolytában fúj, ami tovább szárítja az amúgy is száraz talajt - állapították meg a szakemberek.



Raktározással, tárolással kapcsolatos gondok nincsenek és nem várhatók.



Az összefoglalóból kiderül: a kárenyhítési kérelmek rekordokat döntenek, az eddigi bejelentések mind mennyiségben, mind területben megközelítik a 2020-as évi kérelmek 90 százalékát. Jelenleg mintegy 1100 kérelmet adtak be a megyei gazdák, amelynek 95 százaléka aszálykár.