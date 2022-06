Pénzügy

MNB: csaknem negyvenezren választották a fogyasztóbarát személyi hitelt

Már csaknem 40 ezren kötöttek fogyasztóbarát személyi hitelszerződést, az új értékesítések volumenének negyede ehhez a konstrukcióhoz kötődik. A jegybanki vizsgálatok szerint a fogyasztóbarát személyi hitelek döntő részét szabályosan, a pályázati kiírásnak megfelelően kínálják a bankok - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel kedden.



Idén április végéig ezen hitelek folyósított állománya megközelítette a 140 milliárd forintot. A jegybank adatai szerint az egyéb személyi kölcsönök átlagos 14,5 százalékos teljes hiteldíjmutatójával (THM) szemben a fogyasztóbarát konstrukciók jóval olcsóbban, mindössze 13,1 százalékos hiteldíjjal érhetők el.



A fogyasztói bizalmat jelzi, hogy utóbbi konstrukciót átlagosan négy hónappal hosszabb futamidőre (6,7 év), illetve a piaci konstrukciókhoz képest csaknem dupla hitelösszeggel (4,1 millió forint) igénylik az ügyfelek. A 2021 elejétől elérhető fogyasztóbarát személyi hiteltermékeket immár 6 bank, illetve banki fióktelep kínálja, és az újonnan kihelyezett személyi kölcsönök negyede (egyes piaci szereplőknél viszont akár 35-45 százaléka) ilyen konstrukció - közölték.



Az MNB honlapján elérhető összehasonlító oldalon az ajánlat kiválasztása után az ügyfelek egy kattintással érhetik el az ajánlatot adó pénzügyi intézmények saját hiteligénylési oldalát, amelyre automatikusan átkerülnek az addig megadott ügyféladatok a jegybank kalkulátorából.



A konstrukciót kínáló pénzügyi intézményeknek 2021. júliustól minden hitelfelvevőnek teljesen online - és így olcsóbb, gyorsabb - hitelfelvétel lehetőséget kell biztosítani. A kölcsönt így díjmentesen, a befogadás utáni 2 munkanapon belül folyósítania kell a hitelfelvevőnek. Idén áprilisra immár a folyósított minősített ügyletek 38 százalékát online igényelték. A pozitív hitelbírálatot követően az online nyújtott hiteleknél a szerződéskötés, folyósítás jellemzően azonnal lehetővé válik.



A konstrukció könnyen áttekinthető feltételeket, egyszerű, jól összehasonlítható, kedvező árazású és gyors ügyintézést lehetővé tevő értékajánlatot kínál a fogyasztóknak. Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, valamint hitelkiváltásra is felhasználhatók, és csak fix kamatozással, egyenlő havi törlesztőrészletekkel igényelhetők. Így az ügyfelek törlesztőrészlete a változó gazdasági környezetben sem emelkedik - mutat rá az MNB.



Az MNB folyamatosan figyelemmel kíséri a minősítésnek való megfelelést, rendszeresen felülvizsgálja és fejleszti a keretrendszert is, segítve ezzel a fogyasztók számára közvetített ajánlat folyamatos javítását is. A jegybanki ellenőrzések során mintegy 50 ezer hitelkérelem (ebből több mint 30 ezer jóváhagyott és folyósított hitelügylet) pályázati kiírásnak megfelelő kezelését vizsgálták a közlemény szerint.

A tájékoztatás szerint alapvetően nem tárt fel az MNB rendszerszintű problémákat. A megállapított hiányosságok a folyósított ügyletek csekély számát érintették, és jellemzően egyedi ügyintézői hibákkal, mulasztásokkal magyarázhatók. A jegybank minden esetben felszólította a hitelnyújtó intézményeket a feltárt hibák kijavítására, szükség esetén utólagos beszámolási kötelezettséget (egyes esetekben visszatérítési kötelezettséget) írt elő.



Továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak a minősítési keretrendszer folyamatos fejlesztésére. A jelenleg tervezett módosítás fókuszában - a jegybank zöld céljaival összhangban - a klímavédelmi szempontokat is figyelembe vevő minősített személyi hitel áll - közölték.