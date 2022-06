Gazdaság

Több glutén- és laktózmentes terméket szeretnének a fogyasztók egy felmérés szerint

A kutatás másik lényeges tanulsága, hogy a speciális élelmiszereknél is fontosak a megszokott ízek, mert a csalódott fogyasztó azonnal új termék után néz. 2022.06.23 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A húsipari cégeknek is figyelembe kell venniük a speciális élelmiszerek iránti keresletet, ugyanis egyre több glutén- és laktózmentes terméket szeretnék a fogyasztók a Gyulahús Kft. felmérése szerint - közölte a társaság szerdai sajtótájékoztatóján Daka Zsolt ügyvezető igazgató.



A visszajelzések szerint sokkal több vásárló keresi a "mentes" árukat, mint amennyinek valóban szüksége lenne rá, egészségügyi okok ugyanis csak 12 százaléknál indokolnák ezt. A felmérés szerint ennél sokkal többen, körülbelül 43 százalék vásárol speciális terméket, sokan ugyanis ezeket egészségesebbnek gondolják. A vevői igényeket azért is figyelembe kell venni, mert jelentős részük szerint szűkös a kínálat laktóz- és gluténmentes termékekből, a diétázóknak csaknem a fele elégedetlen.



A kutatás másik lényeges tanulsága, hogy a speciális élelmiszereknél is fontosak a megszokott ízek, mert a csalódott fogyasztó azonnal új termék után néz. A válaszok alapján a fogyasztók 45 százaléka már az első kellemetlen élmény után másikra vált. A csípős ételeket a magyarok különösen kedvelik, 73 százalék rendszeres fogyasztónak számít, korcsoportok szerint sincs jelentős eltérés. Nyolcvan százalékkal a csípős kolbász ezen belül is a legnépszerűbb, megelőzi a csípős paprikát, fűszereket, ételízesítőket.



A Gyulahús reprezentatív felmérése május végén készült 500 megkérdezett visszajelzése alapján.



Gyula polgármestere szerint a város jól döntött, amikor csaknem egy évtizede állami támogatással vállalta a helyi húsipar újjászervezését, a társaság ugyanis teljes mértékben önkormányzati tulajdonú cégként vált sikeressé mára. Görgényi Ernő hangsúlyozta, hogy a nyereséget osztalékfizetés helyett a dolgozóik anyagi megbecsülésére, valamint technológiai fejlesztésekre fordítják. A Gyulahús a helyi erőforrásokra alapozza a jövőjét, működését így nem veszélyezteti az ellátási láncok széttöredezése - tette hozzá.



A 2013-ban alapított Gyulahús Kft. 2020-ban 7,66 milliárd forint, 2021-ben 8,32 milliárd forint nettó árbevétellel zárt. A külföldi értékesítések összege tavaly már meghaladta az 1,5 milliárd forintot. Az adózott eredmény 392 millió forintról majdnem 656 millió forintra nőtt egy év alatt.