Gazdaság

Rekordévet zárt tavaly a Praktiker

Tavaly rekordévet zárt a Praktiker: a magyar tulajdonú barkácsáruház-lánc 2021-ben több mint 10 százalékkal 84,1 milliárd forintra növelte árbevételét, nyeresége 6,1 milliárd forintra bővült - közölte a cég az MTI-vel szerdán.



Kiemelték: az általános gazdasági növekedés, az építőipar fellendülése, a növekvő vásárlóerő, az Otthonfelújítási támogatás elindulása és az SZJA-visszatérítés is pozitívan hatott a barkácspiacra 2021-ben. Ugyanakkor a koronavírus-járvány továbbra sem érintette negatívan az áruházlánc gazdálkodását, mert a vásárlást érdemben befolyásoló korlátozások nem voltak, sőt az év során egyre többen keresték fel a cég üzleteit.



Tavaly árbevétel szempontjából a négy legnépszerűbb termékkategória a szaniter, a kert, az építőanyagok és segédanyagok, valamint a hidegburkolás volt, a legnagyobb növekedést - elsősorban az Otthonfelújítási támogatás hatására - e termékcsoportok mellett a melegburkolás és klímaberendezések területén érte el a társaság.



A közel 1600 embert foglalkoztató Praktiker több hatékonyságnövelő fejlesztést is bevezetett 2021-ben: felgyorsította az önkiszolgáló kasszák bevezetését, valamint februárban megnyílt 3 ezer négyzetméteres központi webraktára, ahonnan a házhozszállítás kiszolgálása történik.



Az idei kilátásokról Pártos Zsolt, a Praktiker Kft. ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta: a barkácspiac számára a legnagyobb kihívást jelenleg a járvány hatására még fennálló, és az orosz-ukrán háború miatt fokozódó áruellátási problémák, valamint az ezek nyomán jelentkező folyamatos, egyes árucsoportok esetében sokszor hektikus áremelkedés jelentik.



A kereslet az év első felében jól alakult, azt továbbra is hajtja az Otthonfelújítási program, amit a februári SZJA-visszatérítés rövid időre még tovább is fokozott, ugyanakkor a jövővel kapcsolatban egyre több kérdőjel látszik - jegyezte meg. Az árak emelkedése rövidtávon ugyan előrehozott vásárlásokat generál, de az év második felében már a forgalom növekedésének lassulására számít a Praktiker ügyvezető igazgatója. Úgy vélte, ennek mértéke több tényezőtől, így például az üzemanyagáraktól, a rezsidíjaktól, az általános megélhetési költségektől is függ. Pártos Zsolt elmondta: fenntartják a forgalmazott termékek körében a magyar beszállítók magas, jelenleg 85 százalékos arányát, ezzel is igyekeznek mérsékelni a gyengülő forintárfolyam miatt az importtermékek esetében elkerülhetetlen áremelkedést.



Kitért arra, hogy mivel nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalói elégedettség folyamatos növelésére, az irodai munkakörök esetében a járvány alatt bevezetett home office lehetőséget 50 százalékban fenntartották.



A magyar tulajdonban lévő Praktiker 20 áruházat és egy webshopot működtet Magyarországon. Az áruházak összterülete 130 ezer négyzetméter, a Praktiker piaci részesedése Magyarországon mintegy 33 százalék.