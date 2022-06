Távközlés

Vodafone: informatikai átállás miatt néhány napig korlátozott lesz az ügyintézés

A Vodafone ügyfelei informatikai átállás miatt július 11-16. között csak korlátozottan tudnak majd ügyeket intézni, az otthoni és mobil alapszolgáltatások azonban akkor is zavartalanul működnek - közölte a vállalat az MTI-vel hétfőn.



A tájékoztatás szerint a szolgáltató a hatékonyabb, egységesebb ügyfélkiszolgálás érdekében végez informatikai átállást, ami Vodafone-UPC integráció utolsó lépése.



Az átállás alatt az online és személyes ügyintézés, értékesítés, valamint egyes speciális szolgáltatások (például mobilvásárlás - autópályamatrica, parkolás) nem lesznek elérhetőek. Ugyanakkor az alapszolgáltatások, tehát az otthoni szolgáltatások, így a vezetékes TV, internet és telefon, a mobil hívások indítása és fogadása, az SMS küldés és fogadás, az adathasználat, valamint a telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli hibabejelentés ez idő alatt is végig elérhetők lesznek.



Arra kérik az ügyfeleket, hogy szükséges ügyeiket intézzék el még az átállás előtt.



Az ügyfeleket több csatornán keresztül közvetlenül értesítik a változásokról, továbbá az ügyfelek az átállással kapcsolatos naprakész tájékoztatást (többek között az átállás előtti javasolt teendőket, illetve az említett időszakban el nem érhető funkciók listáját, valamint az előfizetők részére készített, az átállást támogató segédleteket) az erre a célra létrehozott aloldalon érik el.



Az átállásra való felkészüléssel összefüggésben egyes, vezetékes szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyintézésekre már június 24-től csak korlátozottan lesz lehetőség, ezért amennyiben új vezetékes szolgáltatást vagy médiaeszközt szeretnének megrendelni, azt június 23-ig vagy személyesen az üzletekben július 7-ig tehetik meg. Hasonlóan a meglévő vezetékes szolgáltatás másik címre való áthelyezését is június 23-ig kérhetik az ügyfelek.



A Vodafone még arra is kéri ügyfeleit, hogy július 6-ig fizessék be számláikat, az érintett időszakban pedig ne indítsanak számlabefizetést. Amennyiben korábbi otthoni számlákra van szükség, azokat érdemes már július 8. előtt letölteni a My Vodafone Otthoni fiókból, ugyanis ezek július 9. után ezen a felületen már nem lesznek elérhetők.



Az informatikai átállás eredményeképpen az ügyfelek új számlafizető azonosítót kapnak, amelyről e-mailben és SMS-ben is értesítést kapnak. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az informatikai átállást követően az ügyfelek a megszokottnál később kaphatják meg a számlákat, de ebből eredően az ügyfeleket hátrány nem éri, a befizetési határidőt meghosszabbítják, a szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot és elektronikus számla esetén az ügyfelek nem veszítik el az e-pack kedvezményt sem.

Mobilszolgáltatások esetén a Vodafone azt javasolja ügyfeleinek, hogy gondoskodjanak időben az elegendő adatmennyiségről és a roaming szolgáltatások aktiválásáról, és július 11-ig fizessék be számláikat. A feltöltőkártyás ügyfelek ATM-en keresztül változatlanul feltölthetik egyenlegüket. Kérik, hogy az időszakban esedékessé váló éves feltöltőkártyás adategyeztetéssel kapcsolatos teendőket még az átállás előtt végezzék el.