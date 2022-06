Világgazdaság

A bébitápszer után most a tampon a hiánycikk az Egyesült Államokban

A bébitápszer után most a tampon hiánycikk az Egyesült Államok egyes üzletláncaiban.



A CVS és a Walgreens gyógyszertárláncok megerősítették az AFP francia hírügynökségnek, hogy bizonyos térségekben elérhetetlenek egyes márkák.



A Procter & Gamble, az ismert Tampax márka gyártója beismerte: előfordulhat, hogy a vásárlók nem jutnak a megszokott márkájukhoz az Egyesült Államokban.



Üzenetében a vállalat megerősítette, hogy ideiglenes helyzetről van szó, és a Tampax csapata napi huszonnégy órában, heti hét napon át dolgozik a megnövekedett igények kielégítéséért.



Az Edgewell szóvivője is beismerte, hogy gond van a Playtex tampon, valamint a Carefree és Stayfree tisztasági betétek ellátásával, állítása szerint az egyik amerikai gyárban 2021 végén, illetve az idei év elején egy kanadai beszállítónál bekövetkezett munkaerőhiány miatt.



A Walgreens közölte: együttműködik a beszállítóival, hogy elegendő termék legyen minden üzletében.



A CVS közölte, ha valamilyen különleges termékből átmeneti hiány van, igyekeznek minél gyorsabban pótolni, "úgy, mint a vécépapírt a járvány kezdetén".



A hiány már több hónapja tart, de csak az elmúlt napokban kapott médiavisszhangot. Patrick Penfield, a syracusai egyetem áruházláncok igazgatásával foglalkozó szakértője szerint a kereslet egyebek mellett azért is nőtt meg, mert a vásárlók egyes márkákból a hiánytól tartva készleteket halmoznak fel. "Mint a vécépapírból a koronavírus-világjárvány elején" - mondta. Hozzátette, hogy egyes alapanyagokból, így a gyapotból és a műanyagból is hiány van.



Az Egyesült Államokban harmadik, egymást követő éve a gyapot iránti kereslet meghaladja a termelést a maszkok és az egészségügyi védőfelszerelések iránti megnövekedett igények miatt. Az üzemek a koronavírus-járvány csúcspontján ráadásul munkaerőhiány miatt nem tudtak teljes kapacitással működni - tette hozzá a szakértő.



A bébitápszer esetében néhány héttel ezelőtt súlyosabb volt a helyzet, mert februárban az Abbott michigani üzemét be kellett zárni, miután egyes termékek a gyanú szerint két csecsemő halálát okozták.