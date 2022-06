Légi

Teljesítette első repülését az Airbus A321XLR

Sikeresen teljesítette első repülését az Airbus első olyan repülőgépe, amely a keskenytörzsű gépek közé tartozik, de hosszú távú járatok teljesítésére fejlesztették ki - tájékoztatta az Airbus Magyarország szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint az A321XLR (Extra Long Range) típusú, MNS 11000 szériaszámon nyilvántartott repülőgép Hamburg-Finkenwerderről szállt fel, a tesztrepülés 4 óra 30 percig tartott. A személyzet a repülőgép irányító és biztonsági rendszereit, hajtóműveit tesztelte alacsony és nagy sebesség mellett.



Az Airbus A321XLR várhatóan 2024 év elején állhat kereskedelmi forgalomba.



Az új típussal a gyártó az ügyfelek nagyobb hatótávolságra és terhelhetőségre vonatkozó igényeit szolgálja ki. A repülőgép akár 4700 tengeri mérföldet (8700 kilométert) is képes repülni, egy székre vetített üzemanyag-fogyasztása 30 százalékkal kedvezőbb az előző generációs repülőgépekhez képest, emellett nitrogén-oxid- és zajkibocsátása is alacsonyabb.



Idén május végéig az A320neo családba tartozó repülőgépekből 130 ügyfél több mint 8 ezer példányt rendelt meg a világ minden tájáról, az A321XLR-ből több mint 20 légitársaság több mint 500 darab vételéről állapodott meg, a megrendelők között van a Wizz Air is - közölte az Airbus.



A toulouse-i székhelyű vállalat februárban közölte, hogy a tavalyi adózott eredménye 4,213 milliárd euró volt, szemben a 2020. évi 1,1 milliárd euró veszteséggel. A korrigált, kamatfizetés és adózás előtti eredmény (EBIT) 4,865 milliárd euróra ugrott az egy évvel korábbi 1,706 milliárd euróról, a bevétel pedig 4 százalékkal, 52,149 milliárd euróra nőtt.



Az Airbus 611 kereskedelmi repülőgépet szállított le tavaly az egy évvel korábbi 566 után, idén pedig 720 repülőgépet tervez átadni ügyfeleinek. Tavaly a vállalat 126 ezer embert foglalkoztatott világszerte.