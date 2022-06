Gazdaság

Energiahivatal: a tőzsdén is megjelenhetnek az áram eredetének igazolását szolgáló tanúsítványok

A Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. a magyar szervezett villamosenergia-piac platformján keresztül értékesítheti a kötelező átvételi rendszerben támogatott áramtermeléshez kapcsolódó származási garancia tanúsítványokat - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hétfőn az MTI-vel.



A származási garancia tanúsítványokat az Európai Unió tagállamaiban és más európai országokban használják az áram eredetének igazolására. A származási garancia forgalmazható elektronikus okirat, amely igazolja a felhasználónak, hogy az általa felhasznált villamos energia meghatározott mennyisége megújuló energiaforrásból vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelésből származik.



A HUPX csoport június 14-én indítja el magyarországi szervezett származásigarancia-piacát, ahol az eladói oldalon elsőként a Mavir értékesítheti a kötelező átvételi rendszer alapján támogatásban részesülő, megújuló energiát termelő erőművek származási garanciáit. A vevői oldalon elsősorban olyan vállalatok, energiakereskedők, végfelhasználók megjelenésére számítanak, amelyek elkötelezettek a zöld energia felhasználása iránt.



A MEKH javaslatai alapján megszületett jogszabályok szerint a Mavir jogosult a kötelező átvételi rendszerben támogatott villamos energiához kapcsolódó származási garanciákra, és köteles ezeket a szervezett villamosenergia-piacon értékesíteni, a bevételeket pedig a kötelező átvételi rendszer fenntartására fordítani.



A közlemény idézi Horváth Péter Jánost, az energetikai hivatal elnökét, aki emlékeztetett: a MEKH tavaly teljes jogú tagja lett a származási garanciák kibocsátásáért felelős szervek nemzetközi szövetségének, az AIB-nak, idén februárban pedig csatlakozott az AIB által létrehozott EECS-rendszerhez is, ami lehetővé tette a magyar származási garanciák nemzetközi piacra lépését. A hivatal idén áprilisban jóváhagyta a HUPX szervezett származási garancia piac (GO) szabályzatát, ami alapfeltétele a tőzsdei kereskedés elindulásának.



A MEKH 2014. január 1-je óta végzi a származási garanciák felügyeletét, és üzemelteti a származási garanciákat tartalmazó elektronikus számlarendszert.



Horváth Péter János jelezte: a hivatal 2022. június elejéig csaknem 8,5 millió származási garanciát jegyzett be. A júniusi első aukción több mint 2,4 millió származási garancia válik kereskedhetővé, amiből több mint félmillió már az EECS-rendszernek megfelelő nemzetközi kereskedésre alkalmas tanúsítvány.