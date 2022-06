Gazdaság

A Világbank szerint az idén 4,6 százalékkal bővül a magyar gazdaság

A Világbank szerint a magyar gazdaság az idén 4,6 százalékkal, jövőre 3,8 százalékkal, 2024-ben pedig 3,4 százalékkal bővül - derül ki a világszervezet kedden publikált globális gazdasági előrejelzéséből.



Az idei magyar növekedésre vonatkozó prognózisát 0,4 százalékponttal, a jövő évit 0,5 százalékponttal rontotta januári előrejelzéséhez képest a Világbank.



A Magyarországot is magában foglaló európai (Nyugat-Európa nélkül) és közép-ázsiai régió gazdaságára ennél lényegesen rosszabb adatokat várnak: arra számítanak, hogy a térség összesített GDP-je 2,9 százalékkal visszaesik az idén, 2023-ban pedig 1,5 százalékkal nő.



A Világbank kedden jelentősen, 1,2 százalékponttal 2,9 százalékra csökkentette idei globális növekedési előrejelzését, és arra figyelmeztetett, hogy Oroszország ukrajnai háborúja súlyosbította a pandémia okozta károkat, így számos országnak recesszióval kell szembenéznie. A Világbank szerint a globális növekedés 2,9 százalék körül fog mozogni 2023-ban és 2024-ben is. Úgy vélik, a globális infláció kissé csökken ugyan a következő évben, de továbbra is a legtöbb országban a célszámok felett alakul.