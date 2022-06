Világgazdaság

Nem szűnik az inflációs nyomás Ausztriában

Tartósnak ígérkezik a magas inflációs nyomás Ausztriában: az áprilisi 26,0 százalék után májusban 25,1 százalékkal emelkedtek a nagykereskedelmi árak az egy évvel korábbihoz képest. Havi bázison 1,0 százalékos volt az áremelkedés. A legnagyobb árfelhajtó tényező a szilárd üzemanyagok árának emelkedése volt - írja az osztrák nemzeti statisztikai hivatal, a Statistik Austria kedden publikált jelentése.



A kőolajtermékek ára 95,3 százalékkal, a műtrágyák és agrokémiai termékek ára 77,4 százalékkal, a vas és acéltermékeké 67,2 százalékkal emelkedett éves bázison. A motorbenzin, beleértve a gázolajat 59,5 százalékos nagykereskedelmi áremelkedést ért el májusban. A gabonafélék, a vetőmagok és állati takarmányok ára pedig 59,2 százalékkal emelkedett.



Havi bázison, áprilishoz képest a legnagyobb, 6,3 százalékos áremelkedést a műszaki vegyi anyagok értéke el májusban. A hús és húskészítmények ára 3,8 százalékkal emelkedett, a tej, tejtermékek, tojás, étolaj és étkezési zsírok ára 2,5 százalékkal ment fel. A gabonafélék, vetőmagok és takarmányok, az egyéb élelmiszerek és a motorbenzin ára - beleértve a dízelüzemanyagot is - egyaránt 1,8 százalékkal emelkedett.



"Az osztrák nagykereskedelmi árak egy év alatt 2022 májusában erőteljesen emelkedtek. A legnagyobb hatást a szilárd tüzelőanyagok fejtették ki 110 százalékos áremelkedéssel, de az élelmiszerek nagykereskedelmi ára is emelkedett. Mivel a nagykereskedelmi árak általában késleltetéssel hatnak a fogyasztói árakra, az index az általános infláció további alakulását is jelzi" - mondta Tobias Thomas, a Statisztikai Hivatal főigazgatója.