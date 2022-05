Távközlés

Már 6,2 millióan használnak okostelefont Magyarországon

Magyarországon már 6,2 millióan használnak okostelefont és nagyjából 6 millióan interneteznek mobiljukon a 18-69 éves korosztályban - derült ki az eNET legújabb reprezentatív kutatásából.



A kutatás alapján töretlen az okostelefon és internet használatának terjedése, a növekedés összhangban áll az uralkodó digitalizációs trendekkel. Már az eNET tavalyi, akkor még csak az internethasználók körében végzett kutatása is azt mutatta, hogy 5,6 millióan használnak ilyen készüléket; a használók száma mára a teljes lakosság körében jóval magasabb.



Bár az online aktivitás és az eszközhasználat egyre szélesebb társadalmi csoportok körében válik elterjedtté, mégis eltérések figyelhetők meg ezekben a munkaerőpiaci státusz és a korcsoportok mentén. Legaktívabb a használat a 30 év alattiak és a tanulók körében: már eléri a 100 százalékot az internet- és okostelefonhasználók aránya ebben a korcsoportban - közölték.



A leggyakoribb online tevékenységek sorrendben a böngészés, az üzenetküldés, és az időjárással kapcsolatos tájékozódás. A közösségi média használata, bár széles körben elterjedt, csupán 4. lett, holtversenyben az e-mailezéssel (74-74 százalék). Tízből heten olvasnak emellett híreket és néznek videókat online.



Magyarországon tízből hat okostelefonhasználó legfeljebb 10 alkalmazást használ rendszeresen - azaz legalább heti szinten -, de a negyedük maximum csak ötöt. Bár nem jellemző, hogy kifejezetten sok alkalmazást használnánk rendszeresen, a lakosok negyede hetente egy vagy több alkalommal is letölt új applikációt, felük pedig legalább havonta egyszer.



Hasonló képet mutatott a tavalyi, internethasználók körében végzett kutatás: akkor a válaszadók nagyjából kétharmada szintén maximum 10 alkalmazást használt nagyobb gyakorisággal, tízből hárman pedig legfeljebb ötöt. Emellett az internethasználók körében tavaly 16 százalék volt azok aránya, akik legalább heti szinten töltöttek le készülékükre új appot.



Fizetni azonban továbbra sem szeretnek a magyarok az alkalmazásokért. Mindössze a kérdezettek harmada töltött már le olyan applikációt, amely pénzbe is került.



Az eNET az infokommunikációs szektor adatbányász, kutató-elemző, tanácsadó és fejlesztő cége, szinte minden nemzetgazdasági ágazatban dolgozik digitalizációhoz kötődő projekteken, és közel egy évtizede folytat kutatásokat mobiltelefon- és internethasználat témakörében.