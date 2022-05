Ukrajnai háború

Varsó felmondta az orosz gáztranzitról szóló kormányközi szerződést

Varsó felmondta az Oroszországot Európával összekötő Jamal gázvezetéken történő gáztranzitról szóló lengyel-orosz kormányközi szerződést - közölte hétfőn a Twitter közösségi honlapján Anna Moskwa lengyel klímaügyi és környezetvédelmi miniszter.



Oroszország Ukrajna elleni háborúja "megerősítette a lengyel kormány elszántságát, hogy Lengyelország teljesen függetlenedjen az orosz földgáztól" - áll a bejegyzésben. "Mindig is tudtuk, hogy a Gazprom (orosz gázvállalat) nem hiteles partner" - tette hozzá Moskwa.



A miniszter később a PAP hírügynökséggel közölte: az orosz gázszállításokról és a gáztranzitról 1993-ban kötött kormányközi szerződés felbontásáról a lengyel kormány május 13-án fogadott el határozatot. A döntést hétfőn, diplomáciai jegyzék formájában ismertetik Oroszországgal is.



A határozat elfogadása "természetes lépés" volt azt követően, hogy Oroszország áprilisban megszakította a lengyelországi gázszállításokat - fejtette ki Moskwa. A Gazprom április 27-től azért állította le lengyelországi szállításait, mert Varsó nem hajlandó rubelben fizetni a gázért.



"Oroszország, megszakítva a szállításokat, tényszerűen megsértette a szerződésben foglaltakat, ennek nyomán a lengyel kormány azt a következtetést vonta le, hogy (...) a megállapodás hatálytalanná vált" - mondta el a miniszter.



Megerősítette: a varsói kormány már előzőleg is készült arra, hogy az év végéig függetlenné válik az orosz gázbeszerzésekről, a PGNiG lengyel állami gázszállító 2019-ben nem hosszabbította meg az ezekről szóló szerződést.



A miniszter felidézte, hogy a Jamal gázvezeték lengyelországi szakaszának működtetője 2010 óta a Gaz-System lengyel társaság, amely az idén elfogadott lengyel törvény értelmében a gázvezeték kizárólagos felhasználójává vált.



Anna Moskwa aláhúzta: a gázvezeték az európai joggal összhangban, fennakadások nélkül működik, ennek köszönhetően akadálymentes az ellenirányú gázszállítás Németországból Lengyelországba.