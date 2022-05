Gazdaság

Tízből hat magyar naponta vásárol kenyeret egy felmérés szerint

Tízből hat magyar naponta vásárol kenyeret, egy átlagos háztartás 1,6 kilogramm kenyeret fogyaszt hetente - közölte a JÓkenyér szerdán az MTI-vel a megbízásából készült kutatás alapján.



Az online kutatás szerint, amelybe 1000 embert vontak be a 18-65 éves magyar lakosságot reprezentáló módon a fogyasztók 28 százaléka fehér, 22 százaléka barna kenyeret fogyaszt általában, teljes kiőrlésűt 12 százalékuk, magvas és a rozskenyeret 6, illetve 5 százalék vásárol. A megkérdezettek 6 százaléka külön figyel rá, hogy kovászos kenyeret vegyen



A fogyasztói szokásokat vizsgáló felmérésben megállapították, hogy bár a pandémia alatt sokan kaptak kedvet az otthoni kenyérsütéshez, a válaszadók 65 százaléka még mindig boltból veszi a kenyeret, és akik házi kenyeret készítenek (31 százalék), azok is inkább csak alkalmanként teszik azt.



Hozzátették, hogy a megkérdezettek csaknem egynegyede mindig ugyanazt a megszokott kenyeret vásárolja, minden második pedig csak alkalmanként tér el a szokásos választásától.



Arra is kitértek, hogy teljes kiőrlésű kenyeret csak a lakosság 12 százaléka fogyaszt rendszeresen, miközben a válaszadók több mint felének ez utóbbi jelenti az egészséges kenyeret. Ide sorolják még a rozsból készült és a magvas, valamint kovászos és az adalékmentes kenyereket. A válaszadók 67 százaléka tartja egészségesebbnek az adalékmentes kenyereket.



A felmérésből az is kiderült, hogy az emberek kenyérválasztását életkoruk és társadalmi helyzetük is befolyásolja: például minél fiatalabb valaki, annál nagyobb eséllyel vásárol leggyakrabban rozskenyeret. A magasabb végzettségűekre jellemzőbb, hogy teljes kiőrlésű vagy kovászos kenyeret vesznek, a fehér kenyér népszerűsége pedig fordítottan arányos a település nagyságával. Utóbbiról az is elmondható, hogy Közép-Magyarországon a legkevésbé, míg Kelet-Magyarországon a legkelendőbb típus.



A 27 éve családi vállalkozásként indult JÓkenyér már 170 munkavállalót foglalkoztat és 18 saját, valamint franchise üzleten, partnerboltokon és országos élelmiszerláncokon keresztül látja el kovászos, adalékmentes, friss pékáruval a lakosságot.