Pénzügy

MNB: elindult a Pénzmúzeum mobilapplikáció

A Múzeumi világnapon a Magyar Nemzeti Bank új mobilapplikációt indít, amely a Pénzmúzeum játékos és szakmai tartalmakkal rendelkező mobil felületeként, valamint digitális érmeregiszterként is funkcionál majd - közölte a jegybank szerdán.



A közlemény szerint az innovatív kezdeményezés keretében egy privát blokklánc alapú dedikált NFT (Non-Fungible Token, nem helyettesíthető token) platformot hoztak létre, ami világszinten is újdonság.



Az NFT-k olyan digitális eszközök, amelyek egyediségét a blokklánc technológia biztosítja.



A mobilapplikációban elérhető első NFT sorozat a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából kibocsátott 5 forintos forgalmi érme hatféle emlékváltozata alapján készült NFT-ket tartalmazza. Ezeket az NFT-ket a felhasználók a pénzügyekkel, pénzzel, érmegyűjtéssel kapcsolatos kvízek megoldásával tudják megszerezni. A forint szó mind a hat betűjét tartalmazó NFT-k összegyűjtésével a felhasználók nyereményjátékon vehetnek részt, melyen különleges, fizikai érmeszetteket nyerhetnek - írták.



Az új mobilapplikáció emellett arra is lehetőséget biztosít, hogy a jövőben bizonyos speciális, új kibocsátású gyűjtői érme termékeket azok megvásárlását követően a felhasználók az MNB privát blokkláncán regisztrálhassanak, a csomagolásukon található egyedi QR kódok segítségével. Az első ilyen, egyedi QR kóddal ellátott termék a Pénzmúzeum mobilapplikáció nyereményjátékában nyerhető meg a "Forint 75. születésnapja" NFT sorozat összegyűjtésével - közölte az MNB.