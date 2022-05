Gazdaság

Energiahivatal: továbbra is a magyar rezsiárak a legalacsonyabbak Európában

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint áprilisban is Európa legalacsonyabb energiaáraival kalkulálhattak a magyar lakossági fogyasztók.



Az MTI-nek küldött szerdai közlemény szerint a földgáz lakossági átlagára 2,79 eurócent/kWh volt, amely a felmérésben szereplő fővárosok között a legalacsonyabb, és kevesebb az előző havinál.



Az elemzés szerint ezzel szemben 24 uniós tagállam fővárosában - 3 tagállami főváros számottevő földgázfogyasztás hiányában nem szerepel az összehasonlításban - a fizetendő lakossági földgázárak átlaga áprilisban 12,69 eurócent/kWh volt, ami négy és félszerese a magyar árnak. A januári szinthez viszonyítva Londonban csaknem 90 százalékkal, Bécsben 40 százalékkal, Rómában közel negyedével nőtt a lakossági földgáz ára.



Az áprilisi adatok szerint Budapesten a lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia átlagára 10,32 eurócent/kWh volt, ami a vizsgált fővárosok listájában a 2. legkedvezőbb.



A 27 uniós tagállam fővárosában a lakossági villamosenergia-árak átlaga áprilisban 27,48 eurócent/kWh volt, azaz a magyar fogyasztók több mint 60 százalékkal fizettek kevesebbet az áramért az uniós átlagnál.



Kitértek arra, hogy áprilisban több európai fővárosban is kiugróan nőttek a lakosság áramárak. Bécsben a januári 31,84 eurócent/kWh áprilisra 48,81 eurócent/kWh-ra nőtt. Emelkedést mértek Koppenhágában (15 százalék), Londonban (39 százalék) és Amszterdamban is (51 százalék).



Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeként az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által fizetett villamos energia - és földgáz árát jogszabályok rögzítik és tartják fixen, azaz a magyar lakosság védett a piacokon kialakult áremelkedésekkel szemben - emelte ki a MEKH.