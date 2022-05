Gazdaság

AM: jelentős fejlesztés előtt a magyar élelmiszeripar

Az élelmiszeripar nemzetközi szinten is kimagaslóan innovatív ágazat, a belföldi vállalkozások igyekeznek a fejlesztői attitűddel lépést tartani és újításaikkal megfelelni a jelenlegi fogyasztói igényeknek - emelte ki az Agrárminisztérium (AM) hétfői közleménye szerint az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a Dracar Kft.-nél tett látogatásán Debrecenben.



Erdős Norbert kiemelte, a koronavírus-járvány után a magyar élelmiszeripar jelentősége rendkívüli mértékben megnőtt, ezért a kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy segítse az innovatív megoldásokat kereső hazai vállalkozásokat és lehetőséget teremtsen számukra. Hozzátette: az AM által meghirdetett komplex élelmiszeripari felhívások célja, hogy előremutató hazai és külföldi piacon egyaránt versenyképes termékek előállítására ösztönözze a szektor szereplőit, köztük a kis- és középvállalkozásokat is.



Emlékeztetett, az élelmiszeripar hatalmas fejlődés előtt áll, hiszen a 2021-2027-es periódusban a Vidékfejlesztési programból 750 milliárd forintos keretre pályázhatnak az ágazat szereplői. A belföldi élelmiszeripari vállalkozásoknak most minden lehetőségük meglesz arra, hogy hét év múlva beérjék, megközelítsék a legfejlettebb európai versenytársaikat - emelte ki.



Az államtitkár a közlemény szerint arról is beszélt, hogy az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták meg nagy szükség van a jó minőségű hazai élelmiszerekre, és ebben fontos szerepük van az alapanyag-termelőknek és a nagy élelmiszeripari vállalkozásoknak. A magyarországi élelmiszergyártók palettáján a hagyományos termékek mellett - alkalmazkodva a fogyasztói igényekhez - megjelentek az alternatív fehérjeforrásoknak számító alapanyagok is - írták.