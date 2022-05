Gazdaság

ITM: jók az esélyeik a gyors elhelyezkedésre a Tungsram-dolgozóknak

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az érintett megyei kormányhivatalokkal, kamarákkal, térségi munkaerőigényt jelző gazdasági szereplőkkel, munkaerő-közvetítőkkel és -kölcsönzőkkel együttműködve igyekszik hozzásegíteni a Tungsram munkavállalóit ahhoz, hogy munkából munkába állhassanak - tájékoztatta a tárca szerdán az MTI-t.



A közlemény szerint a Tungsram Operations Kft. mostanáig csak vidéki egységeire jelentette be csoportos létszámleépítési szándékát, az egyeztetések több helyszínen is megkezdődtek. A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint az intézkedéseket legkorábban nyár közepi kezdettel, több ütemben tervezik megvalósítani.



A kormányhivatalok célzott szolgáltatásaikkal a szociális-jogi következmények kezelésében, az álláskeresésben és mielőbbi munkába állásban segítik a munkavállalókat. Alapvető törekvés, hogy a dolgozók lehetőség szerint azonnal kenyérkeresethez jussanak új foglalkoztatójuknál. Felvételükhöz a már futó programokban többféle állami támogatást igényelhetnek leendő munkaadóik.



A tárca szerint a gyakorlott szakemberek gyors elhelyezkedését jelentősen megkönnyítheti az élénk munkaerőpiaci kereslet. A cég vidéki telephelyeinek otthont adó városokban a csoportos leépítésben érintett létszámnál több üres álláshelyet tartanak nyilván. A kamarák közvetítésével vagy közvetlen céges megkeresések alapján már most több száz Tungsram-dolgozó továbbfoglalkoztatása iránti igényről tudnak a kormányhivatalok - áll a minisztérium közleményében.



A Tungsram április 27-én közölte, hogy megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását, ezért év végéig 1600 dolgozóját elbocsátja, a tervezett létszámleépítés legnagyobbrészt a gyári dolgozókat érinti.