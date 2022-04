Energia

Lengyelország gázkészlete rekordmagas, az európai készletek az ötéves átlag alatt állnak

Lengyelország gázkészletei rekordmagas szinten állnak, ami védelmet nyújt az ország számára az orosz gázszállítások leállításával szemben. Más európai országok gázkészletei ugyanakkor jellemzően az ötéves átlag alatt állnak még a feltöltésre tett igyekezet ellenére is - jelentette szerdán a Reuters hírügynökség gázipari vállalatok adatait idézve.



Oroszország szerdán leállította a gázszállításokat Bulgáriába és Lengyelországba, miután azok elutasították a számla rubelben való rendezését, ahogy azt az ellene életbe léptetett nemzetközi szankciók miatt Moszkva megköveteli.



A holland szabadpiaci jegyzésben az európai gázár szerdán 20 százalék feletti emelkedést is elért, az európai piacok zárásakor azonban a napi áremelkedés már csak négy százaléknál tartott.



Lengyelország biztosítottnak látja energiaellátását, és ezért nem is tervezi, hogy hozzányúljon rekordmagas, tározókapacitásának 76 százalékán álló készleteihez. A Rystad Energy adatai szerint az évnek ebben a szakaszában általában 40 százalékos szokott lenni a lengyel tározók töltöttsége.



Kevés más európai ország rendelkezik hasonlóan magas tárolási szinttel. A listát Portugália vezeti a gáztározók 88,1 százalékos töltöttségével. A Gas Infrastructure Europe adatai szerint ezt a szintet csak a nem EU-tag Nagy-Britannia múlja felül.



Európa a gázigényének mintegy 40 százalékát Oroszországból fedezi. Az év elején beterjesztett uniós törvényjavaslat a gáztárolók üzemeltetőit a kapacitás legalább 80 százalékos feltöltésére kötelezné november 1-jéig.



Európában a legnagyobb tárolókapacitással rendelkező Németország már törvénybe iktatta, hogy a téli szezon kezdetéig, október elsejéig 80 százalékra fel kell tölteni a föld alatti tározókat. A szükségletének 80 százalékát Oroszországból fedező Ausztria alternatív forrásokból igyekszik feltölteni készleteit.



A gáztározók töltöttségi aránya Németországban 33,5 százalékos, Ausztriában pedig 17,6 százalékos. Mindkét ország nagymértékben függ az orosz gázszállításoktól.



A készletek feltöltésében Európa-szerte történt már némi előrelépés; a Gas Infrastructure Europe adatai szerint április 25-re az európai tározók töltöttségi szintja 31,78 százalékra emelkedett a március 19-i 25,5 százalékos téli mélypontról, de ezzel együtt is még mindig csaknem hét százalékponttal maradnak el az ötéves átlagtól.



A gázkészletek feltöltése a nyár folyamán Európa-szerte folytatódni fog, mivel a piaci szereplők bírsággal néznek szembe, ha nem tartják be az előírásokat - mondta James Waddell, az Energy Aspects tanácsadó cég európai gázzal foglalkozó részlegének vezetője.