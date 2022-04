Ukrajnai háború

Szerb miniszter: a Bulgáriába és Lengyelországba irányuló gázszállítás leállítása nem érinti Szerbiát

A Gazprom azért állította le a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mert nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül. 2022.04.27 15:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerbiát semmilyen módon nem érinti az, hogy a Gazprom leállította a gázszállítást Bulgáriába és Lengyelországba - közölte szerdán Zorana Mihajlovic szerb energiaügyi miniszter.



A Gazprom azért állította le a gázszállítást a bolgár Bulgargaz és a lengyel PGNiG vállalatnak, mert nem fizettek rubelben a megállapított határidőn belül.



A szerbiai közszolgálati televízió beszámolója szerint mindezek ellenére Szerbiába továbbra is a korábbiaknak megfelelően érkezik gáz a Bulgárián is áthaladó Balkáni Áramlat gázvezetéken keresztül. Mint mondta, Szerbia továbbra is hatmillió köbméter gázt kap naponta Oroszországtól a korábbi megállapodásoknak megfelelően. Az ország naponta körülbelül 4,6 millió köbméter gázt fogyaszt, így van elegendő energiahordozó a szükségletek fedezésére - tette hozzá a tárcavezető.



Zorana Mihajlovic közölte, hogy a rendszeres ellátás ellenére már korábban is fontolóra vették, hogy honnan lehetne gázt szerezni egy előreláthatatlan helyzetben. Hozzátette, Bulgária 100 százalékban az orosz gáztól függ, nincsenek más forrásai. A miniszter reményét fejezte ki, hogy Bulgária nem kívánja megcsapolni a Szerbiába szállítandó gázmennyiséget.



Az energiaügyi miniszter azt is kifejtette, ha mégis fennakadás történne a gázszállításban, akkor Szerbia az udvarnoki tározóban tárolt gázt használná fel, amelynek a szerbiai részében 21 napra elegendő gáz van, az orosz részében pedig további 22 napra elegendő. Szükség esetén a gázt más energiahordozóval, például fűtőolajjal lehetne helyettesíteni. Amennyiben ez sem lenne elegendő, Szerbia más, például magyarországi tározókból vásárolna gázt, de akár közös európai gázvásárlási megállapodásokat is köthetne. Arról is gondolkodnak már, hogyan lehetne a következő téli időszakra biztosítani a szükséges napi 11-15 millió köbméternyi gázmennyiséget az ország számára.



Zorana Mihajlovic arról is beszélt, hogy az év végéig meg kellene hosszabbítani a májusban lejáró szerződést a Gazprommal ahelyett, hogy újabb, hosszútávú megállapodást kötnének. "Minden lehetséges módon biztosítanunk kell az energiabiztonságot, mert most minden ország csak saját magára számíthat" - húzta alá.



Szerbia nem csatlakozott az Oroszország elleni európai szankciókhoz, így nem számít arra, hogy Moszkva elzárná az országba tartó gázvezeték csapját.