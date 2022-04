Gazdaság-energia

Energiahivatal: a kötelező gáztárolás csak méltányos költségmegosztás mellett működhet

Az európai földgáztárolók kötelező feltöltésének költségeit úgy kell megosztani, hogy egyensúlyba kerüljenek a belföldön, illetve a más országban tároltató tagállamokra eső terhek - mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének (ACER) fórumán a hivatal csütörtöki közleménye szerint.



Közölték, hogy az európai szabályozó hatóságok vezetői a megfizethető és biztonságos energiaellátás legsürgetőbb kérdéseit vitatták meg az Európai Energiaszabályozók Tanácsának (CEER) és az ACER legutóbbi ülésein.



A szabályozó hatóságok Párizsban megrendezett fórumán szó volt a magas energiaárak kezeléséről, az Európai Unió ellátásbiztonságáról, az orosz gázfüggőség kezeléséről, és a résztvevők áttekintették Ukrajna vészhelyzeti villamosenergetikai kisegítésének kérdéseit is.



A közlemény szerint a tárgyalásokon Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy az LNG-kapacitások hozzáférhetőbbé tétele nélkül nem lehet érdemben csökkenteni az unió orosz földgázforrásoktól való függőségét. Az Európai Unió LNG-fogadókapacitásainak 80 százaléka Nyugat-Európában található, ezért a tengerparttal nem rendelkező tagállamokra tekintettel tovább kell erősíteni az EU nyugat-kelet irányú földgázszállítási infrastruktúráját - tette hozzá a szakember.



A földgáz kötelező tárolására vonatkozó bizottsági javaslatról a MEKH elnökhelyettese a közlemény szerint elmondta, Magyarország nagy tárolói kapacitásokkal rendelkezik, éves fogyasztása több mint 50 százalékét is képes tárolni, így az ország adottságai lehetővé teszik, hogy más tagállamokkal is együttműködjön.



Ugyanakkor jelezte, a kötelező gáztárolási kvóta és költségviselés tekintetében Magyarország olyan szabályozást támogatna, amely egyensúlyt teremt azok között a tagállamok között, amelyeknek nagy tárolási kapacitása van, illetve azok között, amelyeknek külföldi tároltatásra van szükségük.