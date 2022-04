Légi közlekedés

Több újraindított járattal bővít nyáron a Wizz Air

Több korábbi, népszerű járatát újraindítja Wizz Air, júniustól az utazni vágyók ismét repülhetnek Szardínia, Ibiza és Palma de Mallorca repülőterére - közölte a légitársaság.



A vállalat ugyancsak júniustól számos görögországi desztinációval is bővíti kínálatát, mint Korfu, Hanía, Iráklion, Míkonosz, Szantoríni, Kos, Rodosz és Zákinthosz. Emellett Bulgáriába, Burgaszba is indul járat.



A légitársaság folyamatosan törekszik hálózatának fejlesztésére és útvonalainak kiterjesztésére, a közlemény szerint ezt bizonyítja a visszatérő járatok nagy száma is. A nyári szezonban a Wizz Air a járványt megelőző időszakhoz hasonló forgalomra számít, ezt tükrözi az egyre bővülő tengerparti úti célok listája is.



Mivel egyre több ország enyhíti koronavírus miatti korlátozásait, a Wizz Air is úgy döntött, hogy változtat az arcmaszk viselésére vonatkozó követelményeken. Április 1-jétől az arcmaszk viselése továbbra is kötelező lesz a Wizz Air minden olyan országba tartó és onnan induló járatán, ahol a helyi törvények ezt előírják. Azokon a járatokon azonban, ahol sem az indulási, sem az érkezési ország nem írja elő a maszk viselését, ez az egyes utasok és a személyzet tagjainak személyes döntése lesz - hívta fel a figyelmet a légitársaság.