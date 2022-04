Élelmiszerbiztonság

Hamisított szalámit vont ki a forgalomból a Nébih - videó

Hamisított szalámit találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei egy budapesti vásárcsarnokban működő húsboltban tartott célellenőrzés során, az ellenőrök azonnali hatállyal elrendelték a kifogásolt termék forgalomból való kivonását, a vele megegyező élelmiszerek visszahívását, és megtiltották további forgalmazásukat is.



A Nébih szerdai tájékoztatása szerint az áprilisi ellenőrzés során "Pick" termékként jelölt csomagolásban "Csemege szalámit" is találtak a hatóság ellenőrei.



Mint írták, már a terméken feltüntetett adatok is gyanúsak voltak, mert a címkén és a celofánborításon eltérő engedélyszámok szerepeltek. Az üzlet a szállítmányt kísérő dokumentációt sem tudta bemutatni, ami súlyosan jogsértő, mert így nem állapítható meg kétséget kizáróan az élelmiszer eredete.



Emellett a termék a törvény szerint még hamisítottnak is minősül, a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján ugyanis a gyártóként feltüntetett Pick Szeged Zrt. évek óta nem állít elő "Pick Csemege szalámi" megnevezésű terméket - közölte a Nébih.



A hamisított szalámi tömege 1075 gramm, hossza 450 milliméter, átmérője 60 milliméter, a címkén feltüntetett minőségmegőrzési idő 2022. május 8., a termék celofánján HU 390 engedélyezési szám, a termék címkéjén pedig HU 7 engedélyezési szám szerepel.



A szakemberek elrendelték az érintett tétel azonnali hatállyal történő kivonását a forgalomból, forgalomba hozatalának tilalmát, továbbá hatósági zár alá vették a húsboltban található termékeket. Emellett kötelezték a boltot a fellelt tétellel megegyező élelmiszerek forgalomból való visszahívására.



A hatóság az ügyben bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést is tesz. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van - jelezte az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.



A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy ha vettek a hamis termékből, vigyék vissza a vásárlás helyére, és értesítsék a hivatalt is.



A jogsértéseket ismertető lista szerint az érintett az albertirsai Duna-Baromfi Bt., amelynek a Vámház körúti Nagy Vásárcsarnokban lévő boltjában történt az ellenőrzés.