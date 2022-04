Világgazdaság

Mégsem lép be a Twitter igazgatótanácsába Elon Musk

Miután a legnagyobb részvényesként meglepetésszerűen bevásárolta magát a Twitterbe, Elon Musk technológiai milliárdos mégsem lép be a csoport igazgatótanácsába - jelentette be a Twitter vezérigazgatója, Parag Agrawal.



Elon Musk kinevezése hivatalosan április 9-én lépett volna életbe, "de Elon még aznap reggel közölte, hogy nem csatlakozik az igazgatótanácshoz" - írta a vezérigazgató, hozzátéve: "azt hiszem, ez így lesz a legjobb".



Április elején jelentették be, hogy Musk 9,2 százalékos részesedésével a Twitter legnagyobb részvényese lett. Kezdetben úgy tűnt, hogy Musk beéri pusztán a befektetői szereppel. Nem sokkal később azonban nyilvánosságra került a kinevezése a vállalat igazgatótanácsába.



A kinevezés előfeltételeként átvilágítást kellett végezni és hivatalos beleegyezésre is szükség volt - írta Agrawal.



Musk azonban szombaton borúlátóan ítélte meg a platform túlélési esélyeit. "Haldoklik a Twitter?" - írta Musk egy tweetben. Ehhez a tíz legtöbb követővel rendelkező Twitter-fiók statisztikáját tette közzé, mondván, "a legtöbb ilyen 'top' fiók ritkán tweetel, és nagyon kevés tartalmat posztol".



Az 50 éves Musk a Teslában és a SpaceX űrvállalatban lévő részesedésének köszönhetően messze a világ leggazdagabb embere. A Bloomberg pénzügyi szolgálat jelenleg 288 milliárd dollárra becsüli vagyonát.