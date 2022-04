Élelmiszerbiztonság

Lesz-e Európában hormonos marha és klórozott csirke?

Kanada brit főbiztosa eltökélt abban, hogy meggyőzze a tengerentúli piacot a kanadai marhahús elfogadásáról, annak ellenére, hogy azt vitatott növekedési hormonokkal kezelik, ami jelenleg illegális az Egyesült Királyságban - mondta a Politico című lapnak.



Ralph Goodale biztos ragaszkodott ahhoz, hogy "erőteljesen és meggyőződéssel" érveljen országa húsa mellett, miközben a két ország a kétoldalú kereskedelmi megállapodás kidolgozásán dolgozik.



Míg azonban Kanada az Egyesült Államokhoz hasonlóan rendszeresen használ hormonokat az állattenyésztésben, az Egyesült Királyság nem tesz ilyet, mióta az Európai Unió tagállama volt. (A kilépésre közel nyolc évvel ezelőtt szavazott, és amelyből bizonyos szempontból még mindig kivonul.) A gyógyszerek használata állatjóléti okokból és az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok miatt is ellentmondásos.



Annak ellenére azonban, hogy Goodale bízik a kanadai marhahúsban, London azt állítja, hogy nem fog kompromisszumot kötni az élelmiszeripari szabványok terén - és valószínűleg komolyan is gondolja, amit mond, tekintve, hogy az Egyesült Államokból érkező "klórozott csirkéket" sem fokadták tárt karokkal.



Goodale ugyanakkor azzal érvelt, hogy az Egyesült Királyság ellenállása a hormonkezelt marhahússal szemben tudománytalan, és figyelmeztetett továbbá arra, hogy Ottawa útját állhatja az Egyesült Királyság csatlakozásának a Transz-csendes-óceáni Partnerség Átfogó és Progresszív Megállapodásához, egy 11 országot tömörítő szövetséghez, amelynek Kanada is tagja, amennyiben ez szükségessé válna. A nyilvánvaló célzás ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy nem gondolja, hogy az egyik tárgyalás "akadálya" lenne a másiknak, de elismerte, hogy a lehetőség igenis fennáll.