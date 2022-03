Koronavírus-járvány

GVH: segíteni kell a fogyasztói tudatosságot a Covid-19 antitest gyorstesztek piacán

Javaslatokkal segíti a Covid-19 antitest gyorstesztek piacán a fogyasztói tudatosságot a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hivatal ugyanis megállapította, hogy az antitest gyorstesztek csak az ellenanyag jelenlétét vagy hiányát mutatják ki, az ellenanyag mennyiségéről nem adnak tájékoztatást, így a gyorsteszt pozitív eredménye nem jelent automatikusan védettséget - közölte a GVH hétfőn az MTI-vel.



A hivatal befejezte a február végén indított gyorsított ágazati vizsgálatát az antitest gyorstesztek magyarországi piacán.



Megállapították, hogy a magyarországi kommunikációs környezetben a termékkörről téves fogyasztói elképzelések is kialakulhattak.



A versenyhatóság azt javasolja a kereskedőknek, hogy kerüljék az antitest-termelődés és a védettség fennállása közötti összefüggésekre tett utalásokat, a gyógyszertárak szakszemélyzetétől és a hatóságoktól pedig azt kérték, hogy a fogyasztók tájékoztatásakor mellőzzék a védettség kifejezés használatát az antitest gyorstesztekkel összefüggésben.



A hivatal javasolja továbbá, hogy a kereskedők kerüljék egészségügyi szakemberek, ismert személyek, influenszerek alkalmazását az antitest gyorstesztek reklámozásakor, mivel ennél a termékkategóriánál ezt tiltja az ágazati szabályozás.



Ezen felül a GVH azt is tanácsolja az érintett szakhatóságoknak, hogy alakítsanak ki a járványhelyzet előrehaladtával rendelkezésre álló, friss tudományos eredményeknek megfelelő tájékoztatókat az antitest gyorstesztek reklámozásával kapcsolatos elvárásokról, amelyekhez a kereskedők igazodhatnak. Indokolt lehet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (OGYÉI) az érintett használati útmutatók felülvizsgálata is.



A vizsgálat azt is megállapította, hogy egyes piaci szereplők professzionális használatra szánt antitest gyorsteszteket is értékesítenek a lakossági fogyasztóknak, ami jogszabályba ütközik, emellett megfosztja a lakossági vásárlókat a részletes használati utasításoktól. Ennek felszámolásához aktív szakhatósági fellépés indokolt - tette hozzá a GVH.



A vizsgálat eredményei alapján készült jelentéstervezetet a hatóság nyilvános társadalmi konzultációra bocsátotta honlapján, a piaci szereplők nyolc napig tehetnek észrevételeket - olvasható a GVH közleményében.