Gazdaság

Szijjártó: 23 milliárd forinttal támogatnak 63 vállalatot a Brexit okozta veszteségeik miatt

A kormány által megelőlegezett európai uniós alapból összesen 23 milliárd forinttal járulnak hozzá 63 hazai cég beruházásaihoz - jelentette be hétfőn a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



A tárcavezető a Rovitex Homedeco Kft. által elnyert támogatást tanúsító oklevél átadásán kiemelte, hogy a kormány megelőlegezte, valamint a versenyképesség-növelő programhoz (VNT) hasonlóan beruházásokhoz és a munkahelyek megőrzéséhez kötötte az úgynevezett Brexit Alkalmazkodási Tartalékot. Bár ennek forrásai egyébként csak négy év alatt, 2022 és 2025 között folynak be a költségvetésbe, így már tavaly szeptemberben megnyíltak az első pályázati lehetőségek Magyarországon.



"Mi soha nem engedtük, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg olyan világpolitikai-világgazdasági fejlemények árát, amelyekről a magyar emberek egyáltalán nem tehettek, ilyen volt a Brexit is" - hangsúlyozta.



Hatalmas veszteségnek nevezte az Egyesült Királyság európai uniós kiválását, amely szerinte súlyos stratégiai és gazdasági kihívásokat eredményezett, ugyanis a szigetország az EU bruttó hazai termékének (GDP) 15 százalékát és lakosságának 13 százalékát adta, benne van a G7-csoportban és állandó tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának.



Szijjártó Péter aláhúzta: az elmúlt évtized a válságok kora volt, amelyekre a kormány válaszai szinte minden esetben eltértek a fősodortól, azonban mindig sikeresek voltak.



Példaként hozta fel, hogy a pénzügyi krízisre radikális adócsökkentési és munkahelyteremtési politikával, míg a migrációs nyomásra a biztonság erősítésével reagáltak. A koronavírus-járvány során pedig a minél gyorsabb oltási programra, illetve a munkahelyek megmentésére fókuszáltak, így Magyarországnak sikerült a maga javára fordítania a világgazdasági status quo megbomlását, és 2021 rekordév lett gazdasági szempontból - jelentette ki.