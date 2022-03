Energiahatékonyság

Energiaközösséget hoz létre Szolnokon az E.ON

2022.03.26

Intelligens városi energiamodell valósul meg az E.ON Hungária Csoport és Szolnok önkormányzatának együttműködésében mintegy 1,2 milliárd forintból, a megyei jogú város intézményei energiaközösségekbe kapcsolódnak - közölte az E.ON Hungária Csoport pénteken az MTI-vel.



A beruházást az E.ON Energiamegoldások Kft. valósíthatja meg, miután elnyerte Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának "Szolnok Intelligens Városi Energia Modell" (SZIVEM) elnevezésű projektjében kiírt közbeszerzési eljárását - közölte az önkormányzat az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a beruházás az év végig valósul meg.



A város a csaknem teljes egészében állami támogatásból készülő beruházástól jelentős költségmegtakarítást vár - tették hozzá.



Az E.ON közleménye szerint hat helyszínen kilenc, összesen 330 kilowatt teljesítményű napelemes erőmű épül, amelyek az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeket - köztük óvodákat, orvosi rendelőt, bölcsődét és lakóházakat - látják majd el energiával.



Az energiaközösség működéséhez egy 50 kilovolt-amper teljesítményű energiatárolót is létesít az energiavállalat, hogy a megtermelt energiát hatékonyan hasznosítsák.



Emellett az E.ON Hungária minden helyszínen elvégzi a beruházásban részt vevő, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok energetikai korszerűsítését is, a hőszigetelés mellett lecserélik a nyílászárókat, három helyszínen a kazánokat is - tájékoztattak.



A naperőművek mellett a Mester utcában egy 15 férőhelyes, napelemmel fedett parkoló, úgynevezett "carport" is létesül, ahol az e-autósoknak öt gyorstöltő és egy nagyteljesítményű 75 kilowattos villámtöltő biztosítja a jövőben a tiszta energiával megtehető kilométereket - írták.



A beruházás jelentős mértékben hozzájárul Szolnok város klímastratégiai célkitűzéseinek mielőbbi eléréséhez, valamint költséghatékonyabb energiaellátásához - olvasható a közleményben.