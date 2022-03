Gazdaság

Az eMAG kuponos akciója túlteljesítette a GVH felé vállaltakat

A 3 ezer forintos kuponokat a tervezett 1 milliárd forint helyett 1,1 milliárd forint értékben váltották be az ügyfelek az eMAG-nál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közreműködésével megvalósult akció keretében - közölte az online kereskedő pénteken az MTI-vel.



A sajtóközleményből kiderül, hogy az utalványokat a vállalat a GVH-val 2021 májusában kötött megállapodása keretében küldte ki azoknak az ügyfeleknek, akik az előző 12 hónapban bármilyen értékben a kereskedőtől vásároltak.



A kuponokat 6 hónapig lehetett beváltani legalább bruttó 10 ezer forintos kosárérték elérése esetén; tavaly június eleje és december közepe között összesen 350 ezer ügyfél élt a lehetőséggel - ismertették.



Várkonyi Balázs, az eMAG-Extreme Digital ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta, hogy a kuponok 68 százalékát a társaságuk által forgalmazott termékek vásárlásakor vették igénybe ügyfeleik, a fennmaradó 32 százalékot viszont az eMAG Marketplace platformján árusító kereskedőknél váltották be a vásárlók.



"Az utalványok felhasználása közel kétmilliárd forintos forgalmat generált a termékeiket piacterünkön értékesítő társaságoknak, így számos hazai kis- és középvállalatnak" - kommentálta az eredményeket.



A közleményben arra is kitértek, hogy a vállalat a GVH-nak tett vállalása keretében indította el a Marketplace platformján az Értékesíts hazait az eMAG-on! programját. Ennek keretében a vállalat hazai kis- és középvállalkozásokat támogat 3 hónap jutalékmentes, és további 3 hónap 50 százalék jutalékkedvezménnyel való értékesítéssel.



A programhoz mostanáig 125 hazai kisvállalkozás jelezte csatlakozási szándékát, 90 százalékuk kézműves termékek előállításával foglalkozik, 7 százalékuk pedig elektronikai termékeket értékesít - tájékoztattak.



A vállalat egyéb kampányokkal is segíti a piacterén értékesítő partnereket: eMAG Academy néven például e-kereskedelmi online tananyagot bocsátott a partnerek rendelkezésére - hívták fel rá a figyelmet. Azok a kereskedők, amelyek képviselői a tananyagon alapuló tesztet sikeresen kitöltötték, 3 hónapig ugyancsak jutalékmentesen, és 50 százalékos jutalékkedvezménnyel értékesíthették termékeiket a Marketplace-en - fűzték hozzá.