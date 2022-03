Élelmiszeripar

Tovább csökkent az üdítők cukor- és kalóriatartalma Magyarországon

Tavaly tovább csökkent a magyarországi üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor- és kalóriatartalma, így jelenleg 45 százalékkal alacsonyabbak ezek az értékek, mint 2010-ben - közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség (MAGYÜSZ) az MTI-vel csütörtökön.



Kiemelték: a magyarországi élelmiszergyártó ágazatok közül elsőként és ezidáig egyedül a szervezet fogadott el önkéntes cukor- és kalóriacsökkentési programot. Az italgyártó vállalatok azt tűzték ki célul, hogy 2020 végéig felére csökkenjen a Magyarországon forgalomba hozott alkoholmentes italok (szénsavas üdítőitalok, gyümölcslevek, jeges teák) átlagos cukor- és kalóriatartalma a 2010-es értékekhez viszonyítva. A vállalási időszak lezárulásáig, azaz 2020 végéig a szövetség tagjai által gyártott és forgalmazott üdítőitalok 100 milliliterre vetített átlagos cukor- és kalóriatartalma összességében 43 százalékkal lett kevesebb.



A szövetséget alkotó vállalatok a vállalási időszak vége után is folytatták az üdítőitalok megújítását, innovatív termékeket vezettek be, valamint bővítették kínálatukban az alacsony kalóriatartalmú és kalóriamentes termékek arányát - közölték.



2010-ben az üdítőitalok 100 milliliterre vetített átlagos energiatartalma 40 kalória volt, ma 22 kalória.



Az adataik szerint 2010-2021 között a receptúrák átalakításával és új, innovatív termékek bevezetésével a csökkentett kalóriatartalmú és kalóriamentes italok aránya 23 százalékról 61 százalékra emelkedett az alkoholmentes italkategórián belül.



Az eredmények között kiemelték, hogy az üdítőitalokból bevitt kalória mindössze 2-3 százaléka a magyarországi fogyasztók által átlagosan bevitt teljes energia (kalória) mennyiségének.



Miklósvári Géza, a szövetség elnöke a közlemény szerint kiemelte: a több mint egy évtizedre visszanyúló önkéntes cukor- és kalóriacsökkentési vállalási rendszerük példaértékű eredményeket hozott. Hozzátette: a jövőben is folyamatos termékinnovációval, felelős reklámozással és a fogyasztók minél szélesebb körű tájékoztatásával szeretnének hozzájárulni a közös népegészségügyi célok eléréséhez.



A MAGYÜSZ a magyarországi alkoholmentes italgyártók szakmai érdekvédelmi szervezete, amely a hazai ásványvíz-palackozók több mint 95 százalékát, az üdítőital- és a gyümölcslégyártók mintegy 85 százalékát képviseli. Tagvállalatai évi mintegy 300 milliárd forint termelési értéket állítanak elő és közvetlenül 3 ezer embert foglalkoztatnak Magyarországon.