Légiközlekedés

A Wizz Air kilenc magyarországi járatát újraindította

A Wizz Air újraindította kilenc korábbi magyarországi járatát, márciustól ismét lehet utazni Budapestről a London-Gatwick repülőterére, valamint Edinburgh, Oslo, Podgorica, illetve Varsó, Bologna, és Szkopje is elérhető lesz utasaik számára - közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel.



Debrecenből márciustól a Tel-Aviv és a Lárnaka járat szerepel újra a légitársaság menetrendjében.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a járványhelyzet miatt bevezetett óvintézkedésekre és szabályokra továbbra is érdemes odafigyelni az utazás megtervezése előtt.



Hangsúlyozták, a Wizz Airnek továbbra is a legfontosabb az utasok és a személyzete egészsége, ezért - bár már több ország is enyhített a maszkviselési szabályokon - a légitársaság továbbra is előírja az orrot és szájat eltakaró maszk viselését a repülőút teljes egésze alatt.



A Wizz Air európai diszkont légitársaság jelenleg 149 darab Airbus A320, A321, A320neo és A321neo típusú repülőgépből álló flottát üzemeltet, amelyek átlagéletkora öt évre tehető. A 2020. március 31-ével végződő pénzügyi évben 40 millió utast szállítottak.