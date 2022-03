Gazdaság

Egyre több gyár készül leállásra Spanyolországban

Közúti áruszállítók öt napja tartó sztrájkja miatt egyre több üzem készül leállásra Spanyolországban; a Volkswagen navarrai autógyára pénteken jelentette be, hogy március 21-én felfüggeszti a termelést.



A cég közleményéből kiderült: akadozik az alkatrész utánpótlás Galiciából és Madridból, így jelenleg bizonytalannak látják, hogy folytatódhat-e a gyártás a jövő héten.



Hasonló gondokról számolt be a galiciai Estrella sörgyár is, amely nyersanyaghiány miatt szintén fontolgatja, hogy ideiglenesen leállítja működését.



A mintegy 60 céget képviselő spanyol tejipari szövetség (Fenil) csütörtökön jelentette be, hogy a feldolgozó üzemekben kénytelenek felfüggeszteni a munkát.



Az ország számos területéről érkeznek jelentések árucsökkenésről, egy-egy termék hiányáról. A spanyol sajtóban megjelent beszámolók szerint leginkább friss termékekből, zöldségből és gyümölcsből, valamint halakból jut el kevesebb a boltokba, miközben az elszállításra váró áru tönkremegy a raktárakban.



A madridi nagybani piacra (Mercamadrid) pénteken 32 százalékkal kevesebb áruszállító kamion érkezett be mint egy héttel korábban.

A legjelentősebb disztribúciós cégeket összefogó szervezet, az ANGED számításai szerint az élelmiszer szektor vesztesége mintegy 600 millió euróra tehető.



A közúti áruszállítást hétfő óta nehezítik részleges, vagy teljes útlezárások, fogalomlassító demonstrációk országszerte, miután az egyéni vállalkozókat, illetve kis- és középvállalkozásokat tömörítő Platform az Áruszállítási Ágazat Védelméért nevű szakmai szervezet határozatlan idejű sztrájkot hirdetett.



Akciójukkal a többi közt az ukrajnai háború miatt megugró üzemanyagárak és az ágazatot érintő más nehézségek, például a tisztességtelen piaci magatartás ellen tiltakoznak.



A spanyol kormány szerint bojkottról van szó, nem pedig sztrájkról, amely mögött a szektor egy kisebbségi, a szélsőjobboldalhoz köthető csoportja áll, ezért nem tárgyal velük a követelésekről.



Raquel Sánchez közlekedési miniszter az ágazatban dolgozók többségét képviselő Közúti Áruszállítók Nemzeti Bizottságával (CNTC) egyeztetett a szektort érintő nehézségekről.



A kabinet ígérete szerint március 29-én hozza nyilvánosságra az energiahordozók árának csökkentésére vonatkozó intézkedéscsomagját.



Manuel Hernández, az akciót szervező platform elnöke cáfolta, hogy közük lenne a szélsőjobboldalhoz, véleménye szerint ezzel az állítással hitelteleníteni akarják tiltakozásukat, amely azonban így állandósulni fog.



A spanyol hatóságok az elmúlt napokban hat embert tartóztattak le, további 34 ellen eljárást indítottak a tiltakozásokat kísérő erőszakos cselekmények miatt, amelyek során bántalmazták a sztrájkhoz nem csatlakozó sofőröket és megrongálták járműveiket.



Országszerte több mint 23 ezer rendfenntartót vezényeltek ki az ellátási lánc zavartalanságának biztosítására, egyebek mellett a kamionkonvojok kísérésével és a teherszállítási csomópontok őrzésével.