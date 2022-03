Tankolási pánik

Tranzakciónként maximum 25 ezer forint értékben lehet tankolni a Shell kisnyomású kútoszlopain

2022. március 10-től a Shell Hungary Zrt. 106 töltőállomásának kisnyomású kútoszlopain tranzakciónként maximum bruttó 25 ezer forintért lehet vásárolni bármely típusú üzemanyagot - tájékoztatta a vállalat a ma.hu-t.



Továbbra is érvényben marad a február 22-én bejelentett tranzakciónkénti 100 literes limit a nemzetközi tranzitútvonalak mellett fekvő 12 állomáson. A többi, nagynyomású kútoszloppal felszerelt állomáson korlátozás nélkül tölthetik fel járműveiket a vásárlók.



A régiós viszonylatban alacsonynak számító magyarországi üzemanyagárak hatásaként az utóbbi hetekben rekordszinten nőtt az üzemanyagkereslet a hazai Shell töltőállomásokon. Az értékesítés volumene a nemzetközi tranzit teherforgalom, a szomszédos országokból tankolni átlátogató kamionosok és személyautósok, valamint a tavaszi mezőgazdasági munkákat végző gazdálkodók beszerzései miatt kiugró mértékben megemelkedett a korábbi évekhez képest. A nagy tételben tankolók már rendszeresen vásárlói az eddig jellemzően csak a hazai lakosság által használt kutaknak is.



A Shell Hungary Zrt. célja ügyfelei, köztük a lakosság zavartalan kiszolgálása. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében 2022. március 10-től tranzakciónként maximum bruttó 25 ezer forintért lehet vásárolni üzemanyagot a Shell Hungary Zrt. kisnyomású kútoszlopain. Az intézkedés minden üzemanyagtípusra vonatkozik, 30 budapesti és 76 vidéki töltőállomást érint. Célja, hogy az alapvetően személyautó forgalmat kiszolgáló kisnyomású kútoszlopoknál kiküszöbölje a hirtelen nagyarányú készletlefogyást.



A február végén tizenkét, a nemzetközi tranziútvonalak mellett található töltőállomáson bevezetett tranzakciónkénti 100 literes korlátozás változatlan formában továbbra is él. A Shell többi nagynyomású kútoszlopán korlátozás nélkül vásárolható üzemanyag.



A Shell Hungary Zrt. arra törekszik, hogy minden ügyfelét gyorsan és kényelmesen szolgálja ki üzemanyaggal. Ezúton is köszöni vásárlói türelmét és megértését, valamint munkatársai kitartását és helytállását.