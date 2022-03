Világgazdaság

A Google 5,4 milliárd dollárért kiberbiztonsági céget vásárol

2022.03.10

Az Alphabet Inc. leánycége, a Google LLC 5,4 milliárd dollárért megvásárolja az amerikai Mandiant Inc. kiberbiztonsági vállalatot.



A Google részvényenként 23 dollárt fizet a Mandiant részvényeseinek. A Mandiant a Google felhőtechnológiai részlegének részévé válik. Az ügylet várhatóan az év végéig zárul le, a hatósági jóváhagyás függvényében.



Értékét tekintve ez lesz a Google második legnagyobb üzlete, amióta 2012-ben mintegy 12,5 milliárd dollárért megvásárolta a Motorola Mobility-t.



A Kevin Mandia által közel két évtizede alapított Mandiant több mint 600 tanácsadóval és 300 kiberbiztonsági elemzővel rendelkezik. A cég arról ismert, hogy incidens-elhárítási szolgáltatásokat nyújt.



A Mandiant vállalatot a Microsoft Corp. is megkörnyékezte, de a tárgyalások több mint egy hete megszakadtak.