Ukrajnai háború

Oroszországban tovább korlátozták a lakossági devizahozzáférést

Az orosz hatóságok az egyre erősödő nemzetközi szankciók miatt radikális lépésre szánták el magukat és hat hónapra gyakorlatilag bezárták a készpénzes valutapiacot. 2022.03.09 21:30 MTI

Szerdától valutához készpénzben csak a devizabetétek tulajdonosai férhetnek hozzá, de ők is csak korlátozott összeg erejéig és csak dollárban. Egyáltalán nem lesz legálisan lehetőség arra, hogy valaki készpénzben például euróhoz jusson Oroszországban.



Az orosz jegybank szerda hajnalban jelentette be a készpénzes valutavásárlás tilalmát és azt, hogy hat hónapra 10 ezer dollárban korlátozza a készpénzfelvételt a devizaszámlákról és -betétekről. Aki ennél több pénzhez szeretne jutni, annak rubelben adják ki a kért összeget aznap érvényes piaci árfolyamon.



A készpénzkifizetés kizárólag dollárban lehetséges, függetlenül attól, hogy milyen devizában van elhelyezve a számlán. Szükség esetén más devizák átváltása dollárra az aznap érvényes piaci árfolyamon történik.



A közlemény szerint a bankok a következő hat hónapban nem adhatnak el valutát magánszemélyeknek, ugyanakkor valutát rubelre beváltani korlátozás nélkül lehet.



A jegybank rámutatott arra, hogy a magánszemélyek továbbra is tarthatnak pénzt devizabetéteikben és -számláikon. Minden pénzeszközt abban a pénznemben vezetnek és könyvelnek el, amelyben megnyitották a számlát vagy betétet. A betétek utáni kamatot továbbra is abban a devizában számítják fel, amelyben megnyitották.



Lehetőség van új devizaszámlák és -betétek nyitására, de a március 8-ika után nyitottak esetében a készpénzfelvétel már csak rubelben történhet, az aznap érvényes piaci árfolyamon.