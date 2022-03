Gazdaság

MNB: a jegybank minden eszközt kész alkalmazni a pénzpiaci stabilitásért

A jegybank a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében továbbra is kész minden monetáris politikai eszközének alkalmazására - jelentette ki Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke online háttérbeszélgetésen kedden, miután a monetáris tanács a kamatfolyosó kiszélesítéséről döntött.



Az alelnök hangsúlyozta, hogy a devizapiaci jegybanki intervencióra vonatkozó kérdéseket az MNB, mint ahogy eddig sem, úgy most sem kommentálja.



Kiemelte, hogy az elmúlt másfél hétben külföldi szereplők mintegy 600 milliárd forintnyi pozíciót építettek ki a pénzpiacokon a forint ellen. Ekkora pozícióra volt már példa, de ilyen gyors felépülésére még nem - tette hozzá. A jegybank a kamatok emelésével meg tudja növelni a pozíciók tartásának költségét, azok lezárásának pedig a forintot erősítő hatása lesz.



A forint gyengülésének hátterében az orosz-ukrán háború okozta, az egész régiót érintő kockázat-növekedés áll - jegyezte meg az alelnök, aki a forint elleni pozíciók kiépülését természetes piaci folyamatnak nevezte.



Virág Barnabás aláhúzta, hogy a jegybanki tartalékok szintje megfelelő, azt az általánosan elfogadott nemzetközi szempontok szerint értékelik.



A geopolitikai helyzet kiéleződése rendkívüli kockázatot jelent. "A kockázat nem rólunk szól, de hatással van ránk" - fogalmazott.



Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy a jegybank következetesen folytatja az infláció megfékezésére meghirdetett kamatemelési ciklust. Megerősítette azt is, hogy az egyhetes betét és az alapkamat szintje össze fog érni.



Február közepéig az MNB becslése szerint folytatódott a gyors gazdasági növekedés Magyarországon, mértéke elérhette a 8 százalékot. Ugyanakkor az infláció emelkedése is folytatódott 8-8,5 százalék lehetett, és a maginfláció is elérhette a 8 százalékot.



Nőttek az inflációs kockázatok és a gazdasági növekedésnél nőttek a lefelé mutató kockázati tényezők - jegyezte meg.



A pénzpiaci mozgásokat értékelve kiemelte, hogy a magyar megtakarítók bizalma töretlen, tartják a forintbetéteket és az állampapírokat. A piaci folyamatok annyiban jelentkeztek, hogy a devizabetétek volumene némileg csökkent, miután az év elején megnövekedett a szintjük, az utóbbi időszakban jelentős volt a forintra váltás. Az állampapíroknál egy átrendeződés történt a Prémium Magyar Államkötvény irányába.



A külföldi megtakarítók is tartják a magyar állampapírállományukat, ugyanakkor a hozamok markánsan emelkedtek - mondta.