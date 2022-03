Ukrajnai háború

A Sberbank rendben folytatja üzleti tevékenységét Svájcban

A zürichi székhelyű leányvállalata ugyanis nem képezi részét az uniós és amerikai szankciós listára került Sberbank Europe Groupnak. 2022.03.08 02:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sberbank rendben folytatja üzleti tevékenységét Svájcban - ismertette a pénzintézet szóvivője a Keystone-SDA svájci hírügynökségnek nyilatkozva.



A vállalati illetékes nyilatkozatáról csütörtökön számolt be a swissinfo.ch svájci hírportál.



Mint mondta, a Sberbank zürichi székhelyű leányvállalata nem képezi részét az uniós és amerikai szankciós listára került Sberbank Europe Groupnak. Felidézte azt is, hogy Oroszország "ukrajnai katonai művelete" nyomán Washington és Brüsszel újabb büntetőintézkedésekkel sújtott több orosz magánszemélyt, vállalatot és pénzintézetet. Ugyanakkor a Sberbank nem volt azon hét orosz pénzintézet között, amelyeket kizártak a nemzetközi pénzátutalásokhoz kapcsolódó SWIFT kommunikációs rendszerből.



A svájci kormány egyébként február 28-án döntött arról, hogy alkalmazza az Oroszország ellen hozott európai uniós szankciókat.



A svájci pénzpiaci felügyelet (FINMA) a Keystone-SDA-val közölte: figyelemmel kísérik a helyzetet.



A svájci Sberbanknak mintegy 250, a nyersanyag ágazathoz kötődő vállalati ügyfele van. A bank mintegy száz munkavállalót foglalkoztat, 2020-ban nyeresége 58 millió svájci frank (23 milliárd forint) volt. Az orosz bank Zug kantonban nyitott fiókot 2020-ban Sber Trading Swiss néven az olaj, gáz, fém és mezőgazdasági termékek kereskedelmének finanszírozására.



A svájci kereskedelmi és szállítmányozási kamara szerint az olajügyletek mintegy 40 százalékát, a fém és gabona ügyletek 60 százalékát az alpesi országon keresztül bonyolítják le.



A Sberbank március 2-án jelentette be, hogy kivonul az európai piacról, mivel európai leányvállalatainak rendellenes pénzkiáramlással és az alkalmazottak és a fiókok biztonságát fenyegető veszélyekkel kell szembenéznie. Emellett a jegybank utasítása miatt lehetetlenné vált az európai leányvállalatok likviditásellátása. Akkor vált ismertté az is, hogy az osztrák Pénzpiaci Hatóság (FMA) az Európai Központi Bank kérésére betiltotta a Sberbank leánycége, a Sberbank Europe AG üzleti tevékenységét.