Rekordon a szabadpiaci földgázár Európában

Rekordot ért el az európai és a brit szabadpiaci földgázár pénteken. A földgáz szabadpiaci ára a hollandiai jegyzésben pénteken elérte a megawattóránként 213,895 eurós jegyzést. Délután az ár mérséklődött, öt órakor 195 eurón állt, 21 százalékkal magasabban az előző napi zárásnál. A jegyzés pénteken 195 eurón nyitott, a legalacsonyabb pedig 146 euró volt.



Az ár 148 eurón kezdte az évet. Az elmúlt évben pedig az átlagár a különböző összehasonlító portálok szerint 10 és 25 euró között volt.



Eddig Európa földgázimportjának mintegy 40 százaléka Oroszországból származik. Az ukrajnai háború az energiapiacokra erős hatással van. A gáz ára azonban az ukrajnai háború előtt is jelentős mértékben emelkedett már, megemelve a fogyasztók energiaköltségeit, és jelentős mértékben felhajtva az inflációt.



Ugyanakkor az Ázsiából érkező cseppfolyósított-gáz szállítmányokért folyó verseny miatt kevesebb tartályhajó érkezhet az európai kikötőkbe, miután az ázsiai kereskedők a héten rekordmagasra emelték az árakat. Az egy héttel korábbihoz képest száz százalékkal megemelkedtek a jegyzések.



A brit földgáz ára is megduplázódott a héten, és pénteken csúcsot ért el: "thm" brit hőtartalom egységeként 508 pennyre emelkedett. A "thm" (Therm) 100 ezer brit hőegység (BTU), ami 2,83 köbméter földgáz fűtőértékével egyenlő.



Hasonló okokból a brit szénárak is rekordszintre emelkedtek. A Newcastle-i szén határidős jegyzése az ukrajnai konfliktus közepette új rekordot döntött 430 dollár/tonna felett. Az Oroszországgal szemben közelmúltban bevezetett szankciók - például az európai kikötőkbe bejutás korlátozása - arra késztették az ázsiai és európai közműveket, hogy alternatív szállítók, például Ausztrália után nézzenek. A háború globális energiaválságot idézett elő, és súlyosbította a szénellátással kapcsolatos aggodalmakat egy olyan piacon, amelyen a leállítások után egyébként is kínálati hiány alakult ki. A szén ára 2022 eleje óta több mint megduplázódott.



Az ausztráliai szén, a Whitehaven Coal ára 3,99 ausztrál dollár volt pénteken, 0,6 százalékkal magasabb az előző napinál. Az elmúlt négy hétben a Whitehaven Coal ára 40,25 százalékkal erősödött, az elmúlt 12 hónapban pedig 141,09 százalékkal emelkedett.