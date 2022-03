Élelmiszer

A fagyasztott zöldségek vásárlásáról és fogyasztásáról gyűjt információkat a Nébih

A magyar lakosság gyorsfagyasztott zöldségekhez kapcsolódó vásárlási, felhasználási és fogyasztási szokásainak megismerésére új kutatást indít a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) - közölte a hatóság pénteken az MTI-vel.



A március 31-ig kitölthető online kérdőív többek között kitér arra, hogy a fogyasztók mennyire kedvelik a fagyasztott zöldségeket, milyen ételekhez vásárolják őket, illetve arra is, hogy figyelembe veszik-e a jelölésen szereplő felhasználási utasításokat.



A kutatás segítségével a hatóság átfogó képet kaphat arról, milyen valós kockázatok merülnek fel fogyasztói szinten e termékkategóriával kapcsolatban. A felmérés arra is kitér, hogy a fogyasztók tisztában vannak-e az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal a vásárlás, a szállítás, az otthoni tárolás és az előkészítés során - közölte a Nébih.



Felidézik, hogy néhány éve az EU-ban lezajlott egy több országot is érintő, gyorsfagyasztott zöldségekhez kapcsolódó Listeria monocytogenes járvány. Az élelmiszerbiztonsági pandémiában bizonyítottan 46 személy betegedett meg és szorult kórházi kezelésre, valamint 5 haláleset is történt. Szomorú tény, hogy a szennyezés ellenére a megbetegedések megelőzhetők lettek volna, ha a fogyasztók tisztában vannak az élelmiszerbiztonsági kockázatokkal és azok elkerülésének módjával - tették hozzá.



Az eredmények alapján a Nébih egy lakosságnak szóló tájékoztatót is összeállít a későbbiekben, kiemelve a felmérés szerinti kritikus pontokat. Az útmutatóban a hatóság azt is bemutatja majd, hogyan lehet a háztartásokban a gyorsfagyasztott zöldségekhez kapcsolódó élelmiszerbiztonsági kockázatokat a minimumra csökkenteni.



A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe, a felmérés az alábbi linken elérhető: https://portal.nebih.gov.hu/felmeres - tájékoztatott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal.