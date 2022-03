Ukrajnai háború

Újabb külföldi cégek fordítanak hátat Oroszországnak

A német Mercedes-Benz Group AG autógyár csütörtökön bejelentette, hogy további intézkedésig felfüggeszti az autók exportját és gyártását Oroszországban. A Daimler Mercedes-Benz 2019 áprilisában nyitott személygépkocsikat gyártó üzemet a moszkvai régióban.



A Volkswagent követően leánycége, a Skoda is arról számolt be, hogy leállítja autói összeszerelését Oroszországban, illetve a márka exportját. A Skoda kalugai gyárában állították össze a Skoda Rapidokat, illetve Nyizsnyij Novgorodban a Skoda Kodiaq és Skoda Karoq crossovereket és a Skoda Octavia Liftbacket.



Az Ukrajna ellen február 24-én kezdődött orosz háborúra válaszul már számos vezető járműipari cég döntött úgy, hogy felfüggeszti az Oroszországba irányuló szállítást, illetve ha volt, a gyártást. Ilyen cég az Audi, a General Motors, a Volvo, a Mitsubishi, a Harley-Davidson, a Ford, a BMW és Jaguar Land Rover.



Ugyancsak csütörtökön jelentették be, hogy az IKEA svéd bútor- és háztartási cikkeket gyártó és értékesítő cég szintén felfüggeszti az oroszországi értékesítést és a fehéroroszországi működését. A 2021 augusztus végéig tartó pénzügyi évben az IKEA 31 százalékkal növelte eladásait Oroszországban (a vállalat nem hozta nyilvánosságra a bevétel összegét).



Az IKEA dán versenytársa, a bútor- és háztartási cikkeket üzemeltető JYSK kiskereskedő, a honlapjára feltett közlemény szerint, felfüggesztette az értékesítést Oroszországban. A JYSK jelezte, hogy oroszországi üzletei, beleértve az online üzleteket is, ideiglenesen zárva tartanak. Az első oroszországi JYSK-üzlet 2020 júniusában nyílt meg Moszkvában. A cég honlapja szerint hálózatának jelenleg 13 üzlete van Oroszországban.



Az ugyancsak kiskereskedelmi H&M már korábban felfüggesztette az értékesítést Oroszországban.