Ukrajnai háború

MNB: a Sberbank esete egyedi Magyarországon

A Sberbank Magyarország Zrt. felszámolásának esete egyedi, a magyar pénzügyi piacon valamennyi bank stabilan végzi tevékenységét; az Országos Betétbiztosítási Alap 10 napon belül 100 ezer euróig, azaz 37 millió forintig helytáll a betétesek követeléseiért - erősítette meg Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke online sajtótájékoztatón szerdán.



A háborús válság és a nemzetközi szankciók érintették a pénzintézet anyavállalata, az ausztriai Sberbank Europe AG mögött álló orosz pénzintézetet, továbbá bizalmi válság is kialakult, a banktól elfordultak partnerei - magyarázta a hátteret.



A magyar kitettségnél nem csak likviditási gondokat azonosított az MNB, hanem egy jelentősebb összegű, a végelszámolás alatt álló osztrák anyavállalatnál elhelyezett betét okán szolvencia problémák is felmerültek - jegyezte meg.



Az alelnök jelezte, hogy az engedély-visszavonás azt követően lesz hatályos, hogy a Pénzügyminisztériumból is megjelenik ennek megerősítése. A kifizetési folyamat utána indulhat meg - tette hozzá.



A kártalanítás automatikus jog, az ügyfél ezzel kapcsolatos teendői részletesen meg fognak jelenni az OBA honlapján, továbbá az MNB is tájékoztatást fog nyújtani.



Három út van a betétesek számára, hogy hozzájussanak a limitben megadott pénzükhöz: amennyiben máshol számlaszámmal rendelkeznek, akkor az OBA honlapján egy számlabejelentő formanyomtatványt kell kitölteniük, ennek hiányában a meghatározott kifizető bankok egyikénél számlát kell nyitniuk, kisebb összegek esetén pedig a postai kézbesítés is választható.



Az MNB alelnöke hangsúlyozta, hogy az OBA az elmúlt 29 évben a kártalanítást határidőben és megfelelő módon le tudta bonyolítani, így "mindenki nyugodt lehet".



A Sberbank egy jól működő bank volt, külső okok miatt került nehéz helyzetbe, az a portfolió, amellyel rendelkezik rövid időn belül gazdát cserél várhatóan, innentől kezdve - akiknek még maradnak betéteik - további térítésekre számíthatnak - hangsúlyozta.



Kandrács Csaba elmondta, hogy a magyar piacon tevékenykedő bankot érzékenyen érintette az, hogy az osztrák entitás a felszámolás útjára lépett.



Jelezte, hogy Horvátországban és Szlovéniában a piaci szereplők "erőltetett menetben" át tudták venni az ottani érdekeltségeket, a magyar helyzet azonban másképp alakult, a szolvencia problémák miatt is.



Az MNB megvizsgálta a szanálás és a felszámolás lehetőségét, végül az utóbbi "lett az út", miután a felügyeletnek nincs eszköztára, hogy stabilan tartsa a bankot - húzta alá.

Újságírói kérdésre az alelnök megjegyezte, hogy a Sberbank Magyarországon valamennyi mutatószámban - mérlegfőösszeg, hitelezés, betétek - körülbelül 1 százalékos részesedéssel rendelkezik, ez "egy kis bank volt". Épp speciális helyzete és piaci részesedése miatt jelenleg nem láthatók olyan kockázatok, amelyek a pénzügyi stabilitást érintenék.



Magyarországon egyedül a Sberbanknak volt orosz tulajdonosa, az orosz kitettségek minimálisak, az a hét bank, amelyet érint a swift korlátozás, nem aktív az országban - jelezte.



Az engedély visszavonásáról a jegybanknál a Pénzügyi Stabilitási Tanács döntött, a PM jóváhagyása minden bizonnyal szerdán meg fog érkezni - tájékoztatott.