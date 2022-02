Gazdaság

ITM: a kormány nagykereskedelmi szinten is benzinárstopot vezet be

A kormány hétfőtől 480 forintban maximálja az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, amivel hozzájárul a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményben.



A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendelet értelmében a benzinárstop már a benzin és gázolaj nagykereskedelmi árára is vonatkozik, azaz a kormány legfeljebb 480 forintban határozza meg a benzin és gázolaj literenkénti árát. Az intézkedés célja, hogy a kiskereskedelmi egységek ne kényszerüljenek a beszerzési ár alatt értékesíteni az üzemanyagokat.



A kormány a magyar családok védelmében kitart a benzinárstop mellett, de ahogyan a koronavírus-válság kitörése óta minden lényeges kérdésben, úgy ebben is kikérte és figyelembe vette a vállalkozások véleményét - közölte az ITM.



Hangsúlyozták, hogy tavaly novemberben bevezetett benzinárstop május 15-ig érvényben marad, ennek köszönhetően a magyar emberek a gázhoz és áramhoz hasonlóan az üzemanyagért is az egyik legalacsonyabb árat fizetik Európában.