Kétszámjegyű béremelést hajtanak végre a Budapest Airportnál

2022.02.25 23:30 MTI

Átlagosan 13 százalékkal magasabb bérrel számolhatnak a Budapest Airport dolgozói márciustól, egyes területeken pedig a béremelés mértéke a 15 százalékot is eléri - tájékoztatta a repülőtér-üzemeltető az üzemi tanácsokkal és szakszervezetekkel kötött megállapodása tartalmáról az MTI-t pénteken.



A közleményben jelezték: emelkedik a munkába járási költségtérítés összege is, amely a Budapesten kívülről ingázók esetében márciustól 15 forint kilométerenként.



A budapesti munkavállalók továbbra is havi bruttó 14 286 forint utazási támogatásra jogosultak, amelynek nettója megegyezik a havi tömegközlekedési bérlet jelenlegi árával.



A Budapest Airport 100 százalékos tulajdonú leányvállalatánál, a BUD Security Kft.-nél az utasbiztonsági ellenőrök kezdő alapbére márciustól bruttó 404 300 forint, amely a tavalyi havi keresetükhöz képest 15 százalékos emelést jelent - emelték ki.



Az utasok tájékoztatásáért felelős terminálüzemeltetési és információs munkatársak kezdő fizetése szintén havi bruttó 404 300 forintra emelkedik.



A munkatársak az alapfizetésük és a műszakpótlékok mellett negyedéves bónuszra, karácsonyi bónuszra és a vállalatnál eltöltött idővel arányos törzsgárda jutalomra is jogosultak.



A közlemény szerint az idei bérfejlesztés minden munkakörben jelentős, sok esetben akár havi bruttó 50 ezer forintos alapbéremelést is jelent a Budapest Airportnál.



A cégcsoport az elmúlt időszakban több mint kétszáz új kollégával erősítette csapatát - emlékeztettek a közleményben.