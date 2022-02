Orosz hadművelet

A három nagy mobilszolgáltató díjmentessé tette a roamingot Ukrajnában

A három nagy magyarországi mobilszolgáltató díjmentessé tette a roamingot Ukrajnában, ezt csütörtökön jelentették be.



A Telenor Magyarország az MTI-vel közölte: az Ukrajnában kialakult helyzetre tekintettel csütörtöktől visszavonásig jóváírja az Ukrajnában tartózkodó lakossági ügyfelei adat, hang és SMS roaming díjait. A Magyarországról ukrán alapdíjas telefonszámokra irányuló nemzetközi hívások díját szintén visszavonásig jóváírja lakossági ügyfeleinek a szolgáltató.



Ezt megelőzően a Vodafone jelentette be, hogy díjmentessé teszi a roamingot, az SMS-, adat- és hívásforgalom esetében egyaránt, ami a Magyarországra indított hívásokra és SMS-ekre, valamint az Ukrajnán belüli forgalmazásra vonatkozik.



A magyar mobilpiac harmadik jelentős szolgáltatója, a Magyar Telekom szintén csütörtökön jelentette be, hogy az ügyfeleinek 2022. február 1-jétől visszavonásig az ukrajnai roaming partnerhálózatokon forgalmazott roaming díjait, beleértve az alapdíjas hanghívásokat, az alapdíjas SMS-eket és a mobilinternet forgalmat, teljes mértékben, összeghatár nélkül jóváírja annak érdekében, hogy a hozzátartozóikkal történő kommunikációjukat támogassa.