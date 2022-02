Gazdaság

Magyar Nemzet: Matolcsy György szerint nem sikerült 'kanyarban előzni'

Magyarország eredményesen kezelte a válságot, sok területen jobban, mint egy sor EU tagállam, ugyanakkor nem sikerült "a kanyarban előznie" - írta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a magyarnemzet.hu oldalon.



Felidézte: az EU-27 csoportban gazdasági fejlettség tekintetében a 2019. évi 20. helyről 2021 végére az ország visszaesett a 21. helyre.



Lengyelország újra megelőzte az országot; a 2020-as magyar hátrány egy része a turizmus magasabb GDP-részarányának következménye, de az előzés a lengyel modell versenyképességi előnyeinek köszönhető - jelezte.



Magyarország a válságkezelésben főként az EU déli tagállamaihoz, valamint Csehországhoz, Szlovákiához és Romániához képest teljesített jobban - ecsetelte a jegybankelnök.



Matolcsy György rámutatott: az EU átlagos fejlettségi szintjéhez két év alatt mintegy 2 százalékponttal közelebb került az ország; Magyarország fejlettségi szintje a 2019-es 72,8 százalékról 2021-re 75 százalék körüli értékre nőtt (végleges adatok az év közepére várhatóak). Ez messze jobb teljesítmény, mint az 1990 utáni 30 év átlagos felzárkózási üteme (0,5 százalékpont), sőt a 2010-19 közötti időszaknál is jobb (átlagos évi 0,7 százalékpont közeledés) - fűzte hozzá.



Az EU-27 csoportban a 2020-21-es válság időszakában az előzetes becslések szerint Dánia megelőzte Hollandiát, mintegy 1,5 százalékponttal, Svédország megelőzte Németországot közel 2 százalékponttal, Belgium kismértékben megelőzte Németországot, Olaszország megelőzte Máltát körülbelül 1 százalékponttal. Ciprust megelőzte Litvánia, Észtország, Szlovénia. Spanyolországot többen is megelőzték úgy, hogy közben a spanyol fejlettség 90 százalék feletti szintről az uniós átlag 83 százaléka közelébe zuhant vissza.



"Egy kicsivel jobb magyar teljesítménnyel a 2020-21-es válság idején Magyarország leelőzhette volna Portugáliát, ezzel nem csupán korábbi önmagunkat előztük volna a kanyarban, hanem egy előttünk lévő EU gazdaságot is" - vonta le a következtetést a központi bank első embere.



A válság két éve az eredményes védekezés és válságkezelés ellenére valójában elvett 6-8 százalék körüli GDP többletet, tehát 1-2 évi jövedelem-többletet - húzta alá Matolcsy György a magyarnemzet.hu oldalon megjelent cikkében.