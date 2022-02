Gazdaság

Jelentősen növeli dolgozói létszámát a JYSK

Kétszázmillió eurós befektetésből épülő ecseri régiós elosztóközpontjában 300 új munkahelyet hoz létre a JYSK - közölte a lakberendezési áruházlánc szerdán az MTI-vel.



A vállalatnak jelenleg mintegy 800 munkavállalója és 90 üzlete van Magyarországon. A cég 143 ezer négyzetméteres új régiós elosztóközpontjába a toborzás már elindult. A logisztikai központ március közepétől kezdi meg működését, folyamatosan növelve kapacitását.



Mint írták, a forgalom bővülésével akár 500-ra is nőhet az ecseri létszám, ugyanis a raktár Magyarország, Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia JYSK-vásárlóit és áruházait fogja kiszolgálni.



A jelenlegi, 2022 augusztusában záródó pénzügyi évben a JYSK 4 új üzlet megnyitását tervezte Magyarországon. Már megnyílt két üzlet a fővárosban, az Etele Plazában és a belvárosi Bajcsy-Zsilinszky úton. Márciusban nyílik új áruház Kalocsán, nyáron pedig Solymáron, ez lesz a 92. JYSK-üzlet.



A vállalat arról is tájékoztatott, hogy harmadik alkalommal nyerte el a Kincentric Legjobb Munkahely díjat. Nyeste Ágnes, a JYSK HR managere jelezte, hogy az értékelés a munkatársak véleményén alapul.



A járványhelyzet a céget is kihívás elé állította, de sikerült a meglévő állományt megtartani és a folyamatos üzletnyitások miatt új munkatársakat felvenni - hangsúlyozta.



A szakember szerint a vállalati kultúra sikerességét bizonyítja, hogy a fluktuáció a 25 százalékos kiskereskedelmi átlag alatt van, az előző pénzügyi évben 16,8 százalékos volt.



A JYSK Kereskedelmi Kft. a legutóbbi lezárt pénzügyi évben (2020 szeptemberétől 2021 augusztusáig) az eddigi legmagasabb árbevételét ért el Magyarországon, az 57 milliárd forintos árbevétel 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 2019-20-as üzleti évben az árbevétel 51,4 milliárd forint volt, 13 százalékkal nőtt a megelőző évhez képest. A nyilvános cégadatbázis szerint a társaság legutóbbi üzleti évében 8,73 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, míg az azt megelőző üzleti évet 5,86 milliárdal forinttal zárta.