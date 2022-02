Gazdaság

Schanda: a boltok túlnyomó többsége érvényesíti az élelmiszerárstopot

A boltok túlnyomó többsége érvényesíti az élelmiszerárstopot, a múlt héten mindössze 17 üzletben találtak kifogásolni valót a szakemberek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára kedden.



Schanda Tamás a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta, hogy a koronavírus és az elszabadult világpiaci energiaárak miatt egész Európában többet kell fizetni a benzinért, és az élelmiszerekért.



A kormány február elejétől újabb beavatkozásként az élelmiszerárstoppal védi a magyar embereket, elsősorban a gyermekes családokat és az időseket. Az élelmiszerárstop számukra havonta többezer forint megtakarítást jelent - jelezte. Hozzátette: a fogyasztóvédelem országszerte ellenőrzi, hogy a termékek a megfelelő áron, kellő mennyiségben, az előírt tájékoztatás mellett kaphatók-e az üzletekben.



Az első napok tapasztalatai kedvezőek, a boltok túlnyomó többsége érvényesíti az élelmiszerárstopot, csökkentette az érintett élelmiszerek árát és betartja a vásárlók tájékoztatására vonatkozó előírásokat is - ismertette Schanda Tamás.



A múlt héten mindössze 17 üzletben találtak kifogásolni valót a szakemberek: tíz bolt a tavaly október közepinél magasabb áron kínálta az érintett termékeket, három az előírt készletnél kevesebbet tartott raktáron, helyezett ki a polcokra belőlük, négy esetben pedig a kötelező tájékoztatás hiányzott vagy nem felelt meg a rendelkezéseknek. A vizsgált online áruházak közül csak kettő mulasztott a limitált árak betartásában vagy a tájékoztatás feltüntetésében - ismertette.



Közölte azt is, hogy a feltárt problémákat az ellenőrzés hatására az üzletek nagyrésze azonnal javította, pótolta.



Schanda Tamás szólt arról is, hogy az ITM útmutatót tett közzé a kereskedők számára az elvárásokról, a segédletet pedig néhány nap alatt csaknem kétezerszer töltötték le.



A szabálysértőkkel szemben hatósági eljárások indulnak, az első bírságokról akár már a jövő héten hírt lehet adni. A helyszíni ellenőrzéseket a kisboltoktól, a piacokon át, a hipermarketekig mindenütt folytatják, egészen májusig - emelte ki az ITM államtitkára.