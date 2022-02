Pusztító időjárás

A szélvihar miatt csaknem 2,85 milliárd forintnyi lakáskárt térítenek meg a biztosítók

A január végi szélvihar okozta lakáskárokra több mint 27 ezer bejelentés érkezett a biztosítókhoz, amire a társaságok csaknem 2,85 milliárdnyi összeget fizettek már ki, illetve tartalékoltak kárrendezésre - tájékoztatta a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) hétfőn az MTI-t.



A közleményben kiemelték: a fenti adatokhoz társul még az ipari létesítményekből és közintézményekből érkező több mint 1500 bejelentés, illetve a 720 millió forintot meghaladó előzetes kárösszeg.



A bejelentések szerint a szél megbontotta a tetőt, megrongálta a cserepeket, a palát, a kúpcserepet, a kéményt, a kerítést, a vakolatot, az ablakot, az ajtót, a kocsibeállót vagy a redőnyt - jelezték.



A lakossági átlagkárok társaságonként 100-120 ezer forint körül alakultak.



A január végi vihar szinte az ország teljes területén okozott károkat, különösen sok bejelentés érkezett Budapestről, Bács-Kiskun, Pest, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Fejér megyékből, valamint Kecskemétről, Szolnokról, Ceglédről, Nagykőrösről, Gyálról, Mezőtúrról és Karcagról.



A legtöbb biztosító a gyorsabb és kényelmesebb kárrendezési folyamat érdekében online kárbejelentési, esetleg kárrendezési lehetőséget is kialakított a honlapján; élő videós kárfelvételre is van már példa - mutatott rá a szövetség.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a vihar a bejelentéseken túlmenően is nagy károkat okozhatott a lakosságnak. A biztosítókhoz csak a lakásbiztosítási szerződéssel rendelkezők tudtak fordulni, ám nagyjából minden negyedik ingatlan nem rendelkezik biztosítással - fűzték hozzá.



A MABISZ jelezte, hogy a honlapján részletes tájékoztatást nyújt a lakásbiztosításokról, tanácsokkal szolgál a szerződések megkötéséhez.



A hagyományos piaci termékek mellett már hét társaság jelent meg a piacon az MNB által jóváhagyott Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással is - emlékeztettek a közleményben.